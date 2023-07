Israël: à cause de la réforme de la justice, des start-up retirent leurs fonds

C’est l’une des conséquences de la réforme du judiciaire en Israël : les compagnies hi-tech révisent leur stratégie et commencent à transférer leur domiciliation fiscale et bancaire vers d’autres pays. Les inquiétudes grandissent dans un pays longtemps considéré comme la « start-up nation ».

Moteur de croissance, le secteur technologique en Israël représente 15% de la production économique, 10% des emplois, plus de 50% des exportations et 25% des recettes fiscales.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

C’est l’une des nombreuses manifestations des employés de start-up israéliennes contre la réforme judiciaire : selon une étude de l’ONG Start-Up Nation Central, près de 70% des start-up israéliennes ont pris des mesures, légales et financières, pour délocaliser une partie de leurs activités en dehors d'Israël.

« Les investissements et les dépôts de fonds sont désormais, pour beaucoup, à la fois dans des banques à l’étranger et en Israël pour diminuer considérablement les risques face à ce qui se passe autour de nous. Ce n’est pas un moment facile », affirme Erel Margalit, ancien député travailliste, président de l’incubateur JVP et Margalit Startup City.

Un moteur de croissance dans le pays

Le retrait de liquidités, le transfert de leur siège social hors d’Israël, la délocalisation d’employés et des licenciements, pour Liran Tancman, le président et cofondateur de Rezilion, une compagnie de cybersécurité, ce ne sont que des mesures préventives.

« Ce que vous voyez en Israël aujourd’hui, c’est le secteur high-tech qui dit : "voilà, on comprend que si toutes les réformes passent, l’État d’Israël ne sera plus un État où on pourra faire de la high-tech et il y aura des dégâts sur le long terme". Et c’est pour ça que vous voyez les gens dans la rue, c’est pour ça que vous voyez le secteur high-tech très très proactif. »

