Syrie: des cancéreux parviennent à franchir le poste de Bab el-Hawa pour se soigner en Turquie

Au nord-ouest de la Syrie, dans la région rebelle d'Idlib, une cinquantaine de patients atteints de cancer ont pu traverser le poste de frontière Bab el-Hawa jeudi 27 juillet pour se soigner en Turquie. La situation était très tendue depuis le séisme en février, la Turquie avait suspendu les entrées des patients et à Idlib où les autorités estiment que plus de 3 000 personnes seraient atteintes du cancer. Les hôpitaux n’ont ni les moyens, ni les infrastructures nécessaires pour les prendre en charge.

Publicité Lire la suite

Cette annonce est un soulagement pour l'activiste Adbulkafi Alhamdo, mais il réclame des solutions au sein même d'Idlib. « Permettre à ces patients d'entrer en Turquie était l'un de nos objectifs, l'un de nos rêves, même, pour qu'ils aient le droit d'être traités », déclare-t-il au micro de Yara Zirba, du service international de RFI.

Et l’activiste de poursuivre : « Ce n'est pas la meilleure solution parce que ce que nous voulons, c'est un établissement à l'intérieur de la Syrie qui puisse les prendre en charge. Entrer en Turquie n'est pas la fin du voyage de ces personnes atteintes du cancer… Nous espérons qu'il y aura une très bonne organisation qui les suivra du moment où ils entrent en Turquie jusqu'à ce qu'ils en sortent, parce que pendant la période où ils sont en Turquie, ils souffrent : dans le transport et le déplacement et parfois dans la traduction. Nous espérons donc que les autorités turques feront plus pour ces personnes lorsqu'elles seront en territoire turc. »

À lire aussiLa Syrie autorise l'ONU à accéder au principal point de passage de l'aide humanitaire

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne