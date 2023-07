43 millions d’Irakiens privés d’électricité en plein été caniculaire

Ssamedi, un incendie dans une station électrique a provoqué une panne massive de courant en Irak pendant plusieurs heures. Un phénomène récurrent mais qui empire chaque été.

Avec notre correspondante à Erbil, Marion Fontenille

Un samedi en enfer pour les Irakiens. Privés d’électricité, et donc de climatisation, pendant de nombreuses heures en pleine journée, avec des températures avoisinant les 50 degrés dans certaines villes du pays comme à Bagdad ou Basra.

C’est un incendie dans la station de transmission de la province de Bassorah qui a provoqué cette coupure de courant. « Tout l’Irak à l'arrêt », pouvait-on lire dans le communiqué du ministère de l’Électricité promettant un retour à la normal dans les prochaines heures et la formation d’une commission d'enquête pour identifier les causes de l’accident.

Elles pourraient être multiples : infrastructures et services publics défaillants, corruption endémique ou encore attaques terroristes contre les réseaux électriques.

Le dossier électricité est ultrasensible dans le pays. L’Irak ne produit pas assez de mégawatt pour subvenir aux besoins de sa population. Le gouvernement se retrouve donc sous la pression de la rue - car tous les Irakiens n’ont pas les moyens de s’abonner à un générateur - et à la merci de l’Iran, principal fournisseur de gaz, qui a divisé par deux ses approvisionnements il y a dix jours à cause d’impayés de plus de onze milliards d’euros.

