L’Irak et le Koweït cherchent à se rapprocher et veulent résoudre leurs différends frontaliers

Le chef de la diplomatie koweïtienne était en visite à Bagdad dimanche 30 juillet et s’est entretenu avec son homologue irakien. Au cœur de la rencontre, le tracé définitif des frontières entre les deux pays, et les voisins avaient comme objectif affiché de résoudre leurs différends. Si les Irakiens se sont déjà dits prêts à reconnaître la frontière terrestre avec le Koweït, le dossier maritime est plus délicat : pour Bagdad, ce dernier tracé doit lui garantir un accès sans entraves à la mer du Golfe.

Le chef de la diplomatie koweïtienne Salem Al-Sabah (à gauche) et son homologue irakien Fouad Hussein, lors d'une conférence de presse à Bagdad, le 30 juillet 2023. © Hadi Mizban / AP

Texte par : RFI Suivre

Avec notre correspondante à Erbil, Marion Fontenille Les pêcheurs irakiens sont en effet souvent interpellés par les garde-côtes pour « entrée illégale dans les eaux territoriales du Koweït », et leurs bateaux sont régulièrement saisis. Or pour Bagdad, le tracé de la frontière maritime, fixé il y a 30 ans par l'ONU, doit lui garantir un accès sans entraves à la mer du Golfe. Une condition vitale pour son économie et ses exportations pétrolières. C'est donc le contentieux depuis des années entre les deux pays. Mais lors de leur rencontre, les ministres des Affaires étrangères irakien et koweïtien ont mis l'accent sur leur volonté commune de résoudre cette question. Lors d'un point presse, le chef de la diplomatie koweïtienne Salem Al-Sabah a parlé d'un « consensus total » entre les deux parties. Son homologue irakien Fouad Hussein a lui ajouté qu'un « haut comité » dépendant de son ministère chapeauterait les pourparlers. La prochaine réunion a été fixée au 14 août prochain à Bagdad. Preuve de la volonté irakienne de renforcer sa coopération économique régionale et de poursuivre son rapprochement avec les monarchies du Golfe, plus de 30 ans après son invasion du Koweït.