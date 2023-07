Liban: violents combats entre factions palestiniennes dans le camp d’Aïn el-Héloué

L'Égypte réunit les diverses factions palestiniennes pour une conférence

Avec notre correspondant au Caire, Alexandre Buccianti

C’est dans les locaux gouvernementaux flambant neuf de la nouvelle capitale d’été, New Alamein sur la Méditerranée, que l’Égypte a choisi de réunir les factions palestiniennes ce dimanche. Une manière de montrer que, malgré les tentatives du Qatar et de la Turquie, l’Égypte reste le médiateur incontournable dans les affaires inter-palestiniennes.

Depuis deux ans, l’Égypte, qui prenait fait et cause pour le Fatah, s’est réconciliée avec son principal adversaire, le mouvement islamiste Hamas. Une réconciliation qui a pratiquement permis de mettre fin aux attaques de l’État islamique dans le Sinaï puisqu’il a perdu la base arrière qu’était Gaza. Elle a aussi permis d’adoucir un tant soit peu les dures conditions de vie des habitants de Gaza et donc de renforcer le Hamas.

On ne se fait par contre pas trop d’illusions en Égypte sur les chances d’une réconciliation palestinienne. Trois factions, dont le Jihad islamique, ont annoncé ne pas participer à la conférence.