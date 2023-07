Les factions palestiniennes renouent le dialogue pour tenter de mettre fin à leurs divisions

Les factions palestiniennes se sont réunies en Égypte dimanche : le président palestinien Mahmoud Abbas, chef du Fatah, et le chef du Hamas rival, au pouvoir à Gaza, Ismaïl Haniyeh étaient notamment présents. Les deux principales formations sont en désaccord depuis les élections de 2006 à Gaza, remportées par le Hamas qui avait entraîné de violents affrontements en 2007.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Tel Aviv, Sharon Aronowicz

C'est une rencontre très rare : celle entre le président palestinien Mahmoud Abbas, chef du Fatah, et Ismail Haniyeh, chef du Hamas. Les deux dirigeants politiques palestiniens ont donc participé à cette réunion en espérant s’unir autour de la cause palestinienne et discuter d’un plan national pour faire face à Israël, désormais dirigé par le gouvernement le plus à droite de son histoire.

À l'occasion, des centaines de Gazaouis ont manifesté pour réclamer la fin de la division alors que l’enclave palestinienne surpeuplée, est ravagée par la pauvreté. Le Jihad islamique a lui décidé de boycotter la réunion, pour protester contre les arrestations politiques de l'Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas.

En Cisjordanie occupée, l’armée israélienne a multiplié les raids meurtriers cette année, notamment à Jénine et Naplouse. Israël affirme y conduire des opérations antiterroristes alors que les attaques contre des colons israéliens se sont multipliées ces derniers mois.

Ismaïl Haniyeh demande à Mahmoud Abbas de mettre fin à la coopération sécuritaire avec Israël, mais aussi aux arrestations politiques en Cisjordanie. Le chef du Fatah quant à lui est revenu sur les élections de 2006, évoquant un coup d'État de la part du Hamas.

Il faut désormais tourner la page, estiment les dirigeants palestiniens, qui ont décidé de former un comité pour poursuivre le dialogue. Ils expriment le besoin de revenir « à un seul État, un seul système, une seule loi et une seule armée légitime » pour les Palestiniens.

À lire aussiTurquie: Erdogan reçoit Abbas et renouvelle son «soutien à la cause palestinienne»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne