Iran: nouvelles condamnations de journalistes ayant couvert les manifestations après la mort de Mahsa Amini

La justice iranienne multiplie les condamnations de journalistes à moins de deux mois de l’anniversaire de la mort de Mahsa Amini, morte en septembre dernier alors qu’elle avait été arrêtée par la police des mœurs pour mauvais respect du voile islamique.

Ces derniers jours, trois journalistes iraniennes ont été condamnées à des peines de prison pour propagande contre le pouvoir. Elles ne peuvent pas exercer leur métier ou quitter le territoire iranien pendant plusieurs années, précise notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi. Elles avaient été arrêtées séparément lors des manifestations qui avaient suivi la mort de Mahsa Amini, arrêtée par la police des mœurs pour avoir prétendument enfreint les règles vestimentaires très strictes imposées par la république islamique.

De même, le porte-parole de la Justice iranienne a affirmé qu’Elaheh Mohammadi et Niloufar Hamedi, détenues depuis plus de 300 jours pour avoir couvert la mort de Mahsa Amini, sont accusées de collaboration avec un pays ennemi, les États-Unis. Ce qui présage une lourde condamnation à la prison. Le procès vient de se terminer et le verdict du tribunal est attendu.

Le samedi 29 juillet, un tribunal iranien a également prononcé une interdiction d'exercer « toute activité de presse pendant un an » à l'encontre du rédacteur en chef du quotidien Etemad, pour sa couverture des manifestations liées à la mort de Mahsa Amini, a annoncé samedi le journal. Le journaliste Behrooz Behzadi avait été mis en examen pour « diffusion de faux contenus » après une plainte déposée par une branche du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), l'armée idéologique de la République islamique, a indiqué le quotidien réformateur. Le journaliste, âgé de plus de 70 ans, a été condamné par un tribunal à une suspension d'un an de ses activités professionnelles, selon Etemad.

De nouvelles mesures pour faire respecter le port du voile islamique

Ce nouveau durcissement intervient alors que les autorités ont décidé de nouvelles mesures pour respecter le voile islamique. De plus en plus d’Iraniennes refusent de porter le voile. Certaines portent des chemises à manche courte et des vêtements qui laissent apparaitre leur nombril. Le Parlement a commencé l’examen d’une nouvelle loi pour faire respecter le voile. Selon les médias iraniens, des amendes et des peines de prisons sont prévues pour celles qui refusent de respecter le voile.

En janvier, le quotidien Etemad avait évalué à 79 le nombre de journalistes interpellés depuis le début des manifestations dans le pays.

(Et avec AFP)

