Liban: les défis de la Banque centrale dans un pays en pleine paralysie

La Banque du Liban a tourné la page Riad Salamé. En raison des divergences politiques, aucun successeur n’a été nommé pour prendre la relève et c'est son premier vice-gouverneur, Wassim Mansouri, qui devient de facto à partir de ce mardi 1er août le patron de la Banque centrale. La tâche qui l'attend est des plus difficiles dans un pays qui fonctionne toujours au ralenti.

De notre correspondant à Beyrouth,

Avec les maigres réserves en devises qui restent – estimées à moins de 8 milliards de dollars – la Banque du Liban doit financer l’État et les importations. Wassim Mansouri est parfaitement conscient des défis qui l’attendent et ceux-ci ne sont pas uniquement d’ordre financier, monétaire et économique mais aussi politique. Même si la loi l’y autorise, le nouveau patron de la Banque du Liban sait qu’il ne pourra pas prendre toutes les décisions sans une couverture politique totale et un consensus communautaire. Il avance donc sur un terrain miné, et devra obtenir le soutien des trois autres vice-gouverneurs – un sunnite, un Grec orthodoxe et un Arménien – pour protéger ses flancs.

Cet économiste de confession chiite dirige la Banque centrale à titre intérimaire en attendant la nomination d’un nouveau gouverneur, qui est traditionnellement maronite dans un pays où les hautes fonctions de l’État sont réparties sur une base communautaire.

Le gouvernement a été incapable de nommer un successeur car il n’a pas obtenu la couverture politique nécessaire des partis chrétiens. Le gouvernement dirigé par Nagib Mikati est une sorte de canard boiteux. Sa légitimité est remise en question par le Courant patriotique libre, une des principales formations chrétiennes, dont les ministres boycottent les réunions du cabinet. Ce parti, fondé par Michel Aoun, estime que le gouvernement n'a pas les prérogatives requises pour procéder à des nominations administratives ou pour prendre des décisions importantes.

L'absence de président et une administration qui fonctionne au ralenti

Au Liban, le gouvernement est démissionnaire de facto depuis les élections législatives de mai 2022. Il est uniquement chargé d’expédier les affaires courantes, ce qui réduit considérablement sa capacité à gérer la crise qui frappe le pays depuis 2019 et encore moins à adopter les réformes nécessaires pour relancer l’économie.

En plus d’un gouvernement amputé d’une partie de ses prérogatives, le Liban est sans président et l’administration fonctionne au ralenti, ce qui n’arrange pas les choses. Les divisions politiques au Parlement et l’absence d’accord sur un candidat consensuel empêchent l’élection d’un président dont le poste est vacant depuis neuf mois.

La situation est aggravée par la paralysie de la plupart des administrations publiques. Les fonctionnaires enchainent les grèves pour protester contre l’effondrement dramatique de leur pouvoir d’achat en raison de la dépréciation de la livre libanaise qui a perdu 95% de sa valeur. Lorsqu’ils reprennent le travail, ils se rendent un ou deux jours par semaine à leur bureau. Certaines administrations sont totalement fermées comme le cadastre et les transactions immobilières et foncières sont gelées depuis des mois au Liban.

