Israël: le gouvernement interdit une ONG israélo-palestinienne dans les écoles

Le ministère de l'Éducation israélien a interdit à une ONG regroupant des familles israéliennes et palestiniennes qui ont perdu des proches dans le conflit israélo-palestinien d'organiser des activités dans les écoles.

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu, au centre, Itamar Ben Gvir, ministre de la Sécurité nationale (d), et le ministre de l'Éducation, Yoav Kisch (g), au Parlement israélien, la Knesset, à Jérusalem, début 2023 (photo d'illustration).

Avec notre correspondante à Tel Aviv, Sharon Aronowicz

Selon la décision, le Cercle des parents endeuillés (The Parents Circle) a violé les nouvelles règles du ministère édictées par le ministre de l'Éducation, qui interdit aux programmes de « déshonorer Tsahal et ses soldats ».

L'ONG organisait depuis vingt ans des rencontres entre des élèves de terminale, un an avant leur service militaire, et des Palestiniens et Israéliens endeuillés, militants pour la paix.

Une organisation connue également en Israël pour organiser une soirée de commémoration annuelle pour Palestiniens et Israéliens à l'occasion de la Journée du souvenir en Israël.

Une cérémonie très controversée depuis sa création, les critiques l'accusant de légitimer le terrorisme et d'assimiler les soldats israéliens tombés au combat à ceux qui les ont attaqués.

Le Cercle des parents endeuillés a toujours été dans le collimateur de l'extrême droite israélienne. Désormais, cette dernière est au pouvoir et c'est elle qui établit les règles.

Je déshonore les soldats ? Mon fils faisait son master en philosophie de l'éducation

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, « avait déjà le groupe dans son viseur avant même de devenir ministre, et il organisait des manifestations devant les écoles où nous étions », dénonce Robi Damelin, la porte-parole de l'ONG.

Depuis une vingtaine d'années, Robi Damelin organise ces discussions avec des élèves de terminale et des membres de son ONG : des parents israéliens et palestiniens ayant perdu un proche dans le conflit.

« Si vous entrez dans leur salle de classe et que vous leur demandez combien d'entre vous ont déjà rencontré un Palestinien, ce sera personne, dit-il. Et qui a voyagé à l'étranger ? Toute la classe. Cela peut prouver à quel point il est important pour eux de rencontrer un Palestinien et de comprendre quand ils iront à l'armée qu'il y a un être humain de l'autre côté. »

Mais pour le ministre de l'Éducation Yoav Kisch, le Cercle des parents déshonore les soldats tombés au combat. Dans un communiqué, il justifie sa décision en expliquant qu'on ne peut pas comparer la mort d'un juif tué dans un attentat terroriste et la mort d'un Palestinien tué dans une opération défensive de l'armée.

Robi a elle-même perdu son fils tué par un Palestinien lors de son service militaire. « Moi, je déshonore les soldats ? Mon fils faisait son master en philosophie de l'éducation, donc l'éducation pour la paix est devenue ma principale occupation. Comment ose-t-il insinuer que je suis déloyale ? »

Le Cercle des parents endeuillés compte faire appel. Quatre-vingt-dix directeurs d'école ont déjà signé une pétition pour annuler la décision du ministère. Certains ont même ouvert leur maison à l'organisation afin de poursuivre les rencontres.

