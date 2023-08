Explosion du port de Beyrouth au Liban: l'enquête impossible?

C’était il y a trois ans, le 4 août 2020, une double explosion détruisait le port de Beyrouth et une partie de la capitale libanaise. La déflagration fait 220 morts et plus de 6 500 blessées. Trois ans plus tard, les familles de victimes réclament toujours justice. Mais l’enquête, suspendue à plusieurs reprises, est aujourd’hui au point mort. Le juge d'instruction fait face à des interférences politiques

Nuage de fumée et de poussière provenant de la chute des silos déjà endommagés par l'explosion du 4 août 2020, dans le port de Beyrouth. © AP

Lorsqu'en janvier dernier, le juge d'instruction Tarek Bitar rouvre l'enquête après treize mois de blocage, la réponse du procureur général est cinglante : il est inculpé pour « rébellion contre la justice » et « usurpation de pouvoir ». L'avocate Ghida Frangieh de l'ONG Legal Agenda dénonce une manœuvre politique, au micro de Nicolas Feldmann du service international : « On a assisté à ce qu'on a considéré comme un véritable coup d'État contre la justice parce que le procureur de la Cour de cassation a, de manière complètement illégale, relâché les 17 détenus que le juge Bitar gardait en détention, et a porté plainte contre le juge Bitar. Et c'est cette plainte qui, aujourd'hui, bloque l'enquête. » À lire aussiTarek Bitar, le juge qui divise les Libanais D'autant que dans le même temps, le juge Bitar est aussi cerné par une quarantaine de poursuites. Des recours déposés par les responsables politiques mis en cause, précisément, dans son enquête. Pour Me Frangieh, « il est complètement encerclé aujourd'hui ». « Il ne peut pas notifier les documents. Il ne peut pas faire des sessions d'audience. On a un juge qui veut faire son travail et on a tout un système politique et administratif qui veut maintenir cette impunité. » En mars, 38 pays condamnaient devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU « l'obstruction » et « l'ingérence politique » dans l'enquête libanaise. Plus de cinq mois après, des dizaines d'ONG remarquent qu'aucune mesure significative n'a été prise pour faire avancer l'enquête. 00:55 Me Ghida Frangieh, avocate: cette enquête est un devoir de vérité pour tous les Libanais Nicolas Feldmann