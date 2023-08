Explosion du port de Beyrouth: une reconstruction lente mais palpable

Le 4 août 2020, l'explosion de plusieurs centaines de tonnes de nitrate d'ammonium stockées dans le port de Beyrouth faisait 220 morts et près de 7 000 blessés, entraînant la destruction d'une partie de la capitale libanaise. Trois ans après, beaucoup reste à faire sur les plans de la reconstruction et de l'enquête.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Beyrouth,

Malgré la chaleur de l'été, les terrasses des cafés sont bondées dans le quartier de Mar Mikhaël, situé à une encablure du port de Beyrouth. Des groupes de jeunes se fraient un passage dans la rue embouteillée en discutant joyeusement. Plus loin, un couple tout de blanc vêtu s'engouffre dans un restaurant d'où s'échappent un torrent d'applaudissements et un air de « zaffé », la musique traditionnelle jouée en l'honneur des nouveaux mariés.

Un murmure de désapprobation amusé s'élève en chœur lors d'une coupure d'électricité, suivi quelques secondes plus tard de sifflements bruyants célébrant le démarrage des générateurs et le retour de l'éclairage.

Difficile d'imaginer que ce quartier ressemblait, le 4 août 2020 au soir, à une zone dévastée, comme frappée par un séisme ou rasée par des bombardements massifs. Les façades des maisons traditionnelles fraîchement ravalées, les bâtiments rénovés, les trottoirs en parfait état, les devantures illuminées, ont remplacé les montagnes de gravats et les murs éventrés.

« Business must go on », commente en anglais Georges, gérant d'un restaurant qui ne désemplit pas. Cet homme de 60 ans a dû entièrement reconstruire et remeubler son café soufflé par la troisième plus puissante explosion de l'histoire de l'humanité, selon les experts.

Modestes indemnisations par les assureurs

Les quartiers de Gemmayzé et de Mar Mikhaël sont l'exemple vivant de l'incroyable capacité des Libanais à renaître de leurs cendres, comme le légendaire phénix.

Lent, incomplet, difficile, l'effort de reconstruction n'en reste pas moins palpable.

Gemmayzé et Mar Mikhaël, que beaucoup donnaient pour des endroits morts et enterrés, sont redevenus des lieux phares de la vie nocturne, fréquentés par une jeunesse en quête de joies et de loisirs.

La reconstruction de ces quartiers les plus touchés par la déflagration est le fruit d'initiatives privées, d'élans de solidarité et d'aides fournies par les organisations internationales et les ONG.

« Les indemnités versées par l'État m'ont à peine suffi à racheter le quart des couverts, regrette Georges. Je remercie l'armée qui a été chargée de remettre les sommes aux sinistrés. Si c'était un ministère quelconque qui devait le faire, je serais encore probablement sur une liste d'attente. »

Trois après l'explosion, moins de 20% des dossiers ont été réglés par les assureurs.

« Ma compagnie d'assurance refuse de m'indemniser au prétexte que les raisons de l'explosion ne sont pas connues, s'insurge Vartan, propriétaire d'un magasin d'appareils électroménagers. Il paraît que ceux qui ont chargé des avocats ont obtenu gain de cause. Je préfère attendre plutôt que de partager la moitié de ma police en honoraires. »

Les assureurs veulent connaître les origines de la catastrophe avant d'indemniser les victimes.

L'enquête bloquée par les divergences politiques

Si l'acte terroriste était privilégié, un grand nombre de polices d'assurance seraient de facto exclues. Or, aucun acte d'accusation n'a encore été émis par le juge chargé des investigations. L'enquête est bloquée par les divergences politiques autour du travail du juge Tarek Bitar. Le Hezbollah et ses alliés le considèrent « biaisé », « politisé » et « sélectif », et de multiples recours juridiques l'empêchent de mener à bien son enquête.

Les divergences avaient culminé en octobre 2021 avec des affrontements armés qui ont fait sept morts et des dizaines de blessés non loin du palais de justice. Les divisions ont gagné le corps de la magistrature en janvier dernier, lorsque le procureur Ghassan Oueidat a ordonné la libération d'une vingtaine de détenus et de suspects.

« Si je devais attendre les résultats de l'enquête, les indemnités des assureurs et le plan de reconstruction d'un État en faillite, qui n'a même plus les moyens de payer les soldes de ses militaires, je serais encore en train de me lamenter sur les ruines de mon café, affirme Lamia, une restauratrice. J'ai compris très tôt que je ne devais compter que sur moi-même. »

À relireExplosion au port de Beyrouth en 2020: le procureur général a été inculpé (janvier 2023)

La femme d'affaires d'une cinquantaine d'années a déposé un dossier auprès d'une ONG et a sollicité l'aide d'un collectif d'architectes volontaires pour remettre son entreprise sur pied. Ses efforts ont porté leurs fruits et au bout de quelques mois, son café rouvrait ses portes.

Son voisin, lui, a contacté plusieurs amis d'université installés à l'étranger qui lui ont avancé le capital nécessaire pour tout reconstruire en contrepartie de « parts symboliques dans la société ».

C'est ainsi que Gemmayzé et Mar Mikhaël sont sortis des décombres.

L'Unicef a financé avec d'autres organisations et fondations un vaste programme appelé la « reconstruction de l'espoir à Beyrouth », initié par l'association Anera. Ce projet a permis de rénover et de reconstruire près d'un millier de résidences et d'entreprises.

Des grandes sociétés locales et internationales ont reconstruit leurs locaux dévastés ; de généreux donateurs ont financé de nombreux projets ; des associations et des ONG ont réhabilité des rues dévastées.

Cet élan collectif a permis de redonner vie au cœur névralgique de la vie nocturne beyrouthine.

Mais devant l'ampleur du désastre, beaucoup reste à faire. Près de 25% des habitants de Gemmayzé et de Mar Mikhaël ne sont plus retournés dans leur quartier. L'ONU estime à 77 000 le nombre d'appartements endommagés par la déflagration.

Dans le port de Beyrouth, de nombreux hangars restent détruits et la construction de nouveaux silos n'a toujours pas commencé.

Les séquelles psychologiques auront besoin de beaucoup de temps pour disparaître… lorsqu'elles ne sont pas indélébiles.

À lire aussiLiban: des victimes désabusées trois ans après l'explosion du port de Beyrouth

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne