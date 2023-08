L'Iran délivre de nouveaux missiles et drones à la marine des Gardiens de la révolution

L'Iran a annoncé samedi 4 août la fourniture de nouveaux missiles d'une portée de 300 à 1 000 kilomètres, ainsi que des drones de combat, à la marine des Gardiens de la révolution, chargée de la sécurité du golfe Persique et du détroit d'Ormuz.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

Cette annonce intervient au lendemain de la décision des États-Unis d'envoyer des milliers de marines dans la région pour faire face à la menace iranienne contre le trafic maritime, notamment pétrolier à travers le détroit d'Ormuz.

La télévision iranienne a diffusé les images de ces nouveaux missiles et drones.

Selon le commandant de la marine des Gardiens de la révolution, ces nouveaux missiles sont capables de viser plusieurs cibles à la fois et changer de direction en plein vol.

Il y a trois jours, cette même marine a mené des manœuvres dans la région du golfe Persique, avec notamment l'utilisation de missiles d'une portée de plus de 600 kilomètres.

« Nous donnerons une réponse très dure à toute menace et complot », avait déclaré le chef de l'armée d'élite iranienne.

La tension entre l'Iran et les États-Unis n'a cessé de monter ces dernières semaines dans la région.

Cela intervient alors que l'Iran ne cesse de développer son programme nucléaire avec l'installation de centrifugeuses de plus en plus modernes et en faisant de l'enrichissement d'uranium à 60%, qui est proche du niveau militaire. Ce que les États-Unis et les pays occidentaux ont condamné fermement.

