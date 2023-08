Le milieu politique libanais surpris du rappel des Saoudiens par leur pays

Riyad a appelé ses ressortissants à quitter rapidement le Liban et à éviter les zones en proie à des conflits armés, a annoncé l'ambassade d'Arabie saoudite à Beyrouth dans un communiqué publié sur le réseau social X. Le Koweït a également émis un avis tôt ce samedi 5 août, appelant les Koweïtiens au Liban à rester vigilants et à éviter les « zones de troubles de la sécurité ».

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salman et le Premier ministre libanais Najib Mikati, à Jeddah en mai 2023.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

La décision de l'Arabie saoudite pourrait être liée aux combats inter-palestiniens qui ont fait treize morts et des dizaines de blessés ces derniers jours dans le camp d'Aïn el-Héloué.

La mise en garde de Riyad à ses ressortissants a cependant surpris les milieux politiques libanais, car l'intensité des combats a baissé et les affrontements sont restés limités au périmètre au camp, situé à 40 kilomètres au sud de Beyrouth.

De plus, l'Arabie saoudite n'a pris aucune mesure similaire lorsque l'un de ses ressortissants a été enlevé au Liban début juin, avant d'être libéré deux jours plus tard lors d'une opération spéciale de l'armée libanaise à la frontière libano-syrienne.

Des analystes libanais émettent plusieurs hypothèses pour expliquer la mesure radicale saoudienne. La montée des tensions au sud du Liban entre le Hezbollah et l'armée israélienne en est l'une d'elles. L'absence d'avancées entre Téhéran et Riyad sur les dossiers régionaux, comme la Syrie, le Yémen et le Liban, pourrait aussi expliquer l'appel de l'Arabie saoudite à ses ressortissants.

Au Liban, l'absence de progrès entre les deux puissances régionales s'est traduite par la poursuite du blocage de l'élection présidentielle. En Syrie, il s'est manifesté par le fait que l'Arabie saoudite n'a apporté aucune aide économique ou financière significative au gouvernement syrien trois mois après le rétablissement des relations diplomatiques.

