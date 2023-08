Égypte: des coupures d’électricité forcées à cause de la chaleur accablante

Les Égyptiens n'avaient pas connu pareille situation depuis dix ans : un été étouffant, rythmé par des coupures d'électricité à répétition, privant de courant les précieux climatiseurs. Chaque quartier a désormais son horaire de coupure, d'une durée d'une heure. Sauf les zones touristiques.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante au Caire, Alice Moreno

Plus de 40 degrés le jour, 30 degrés la nuit, Le Caire étouffe, les climatiseurs tournent à plein régime, quand il n’y a pas de coupure d’électricité.

« Bien sûr ça se coupe parfois quand on dort et tout le monde se réveille à cause de la chaleur, c’est le problème, raconte Ahmad. On ne peut pas se reposer, il faut qu’on sorte dans la rue pour trouver un peu d’air et respirer. »

Ahmad est chauffeur, né au Caire, cela fait longtemps qu’il n’a pas connu de telles restrictions. « La dernière fois, c’était en 2011, au temps de la révolution, rappelle-t-il. Quand les Frères musulmans contrôlaient le pays, les coupures, c’était tout le temps. »

Les touristes épargnés...

Ibrahim, qui presse des jus d’orange sur un des boulevards les plus fréquentés de la ville, relativise : « Il fait chaud à mourir, mais ça va, il n’y a pas de gros problème, les coupures ne durent qu’une heure, on s’inquiète juste du frigo. »

Au départ, ces coupures surgissaient sans prévenir, mais jeudi dernier, le Premier ministre Moustafa Madbouly a annoncé qu'elles seraient planifiées. L'objectif est de soulager les centrales électriques qui ne parviennent pas absorber la demande sous la pression de cette vague de chaleur.

On s’adapte, assurent beaucoup d’Égyptiens. Les zones touristiques ne sont quant à elles pas concernées par ces coupures planifiées, ce qui a de quoi agacer une partie de la population.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne