Syrie: la réintégration régionale de Bachar el-Assad ne marque pas la fin des opérations israéliennes

Des bombardements en Syrie ont eu lieu la nuit dernière. Ce sont des positions militaires et des dépôts d'armes qui ont été visés dans la banlieue de Damas. Selon l'ONG Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), six personnes ont été tuées : quatre soldats syriens et deux combattants favorables à l'Iran. Ces frappes sont attribuées à Israël, qui intervient régulièrement en Syrie contre les forces iraniennes et leurs proxys. Et pour Israël, la récente réintégration de Bachar el-Assad sur la scène régionale ne change rien à ses préoccupations.

Le drapeau national syrien, à Damas (photo d'illustration). AP - Hassan Ammar

Israël commente rarement ses interventions en Syrie. Mais depuis le début du conflit chez son voisin, le pays affirme qu'il agit pour préserver sa propre sécurité. La principale menace pour les Israéliens en Syrie vient à leurs yeux de la présence de troupes iraniennes, alliées au régime du président Assad, et de groupes paramilitaires fidèles à Téhéran, comme le Hezbollah libanais. Ce sont souvent les positions de ces forces, ainsi que leur armement, qui sont visés. Ces dernières années, l'intensité de la guerre civile syrienne a baissé, particulièrement dans le sud du pays, limitrophe des territoires contrôlés par Israël. Après douze ans de guerre, le pouvoir de Bachar el-Assad est moins contesté, et le président syrien, isolé depuis 2011, a fait son retour sur la scène régionale, participant notamment au sommet de la Ligue arabe, en mai dernier. Mais les raids de la nuit dernière, même s'ils n'ont pas été confirmés par Israël, soulignent que Tsahal reste vigilant sur les mouvements de troupes, les transferts d'armes ou toute menace qui pourrait venir du territoire syrien. Les gains de Bachar el-Assad n'impliquent pas l'apaisement de toutes les tensions régionales. Comme Israël, la Turquie continue d'intervenir en Syrie pour défendre ses intérêts. Ses opérations visent des positions kurdes, dans le nord du pays. À lire aussiSyrie: frappes israéliennes meurtrières près de Damas