Israël: le ministre des Finances gèle des fonds destinés aux étudiants palestiniens

Pour le ministre Betzalel Smotrich, chef de file d'un parti extrémiste, il faut d’abord s’attaquer à « l’épine dans le pied » du monde universitaire israélien, à savoir « les cellules radicales islamiques dans les collèges et les universités israéliens », avant de débloquer les fonds. Une décision qui provoque une levée de boucliers au sein même du gouvernement israélien.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Réduire le plus possible les crédits à destination de la population palestinienne, c’est l’objectif que s’est fixé le ministre israélien des Finances. La dernière initiative de Betzalel Smotrich du parti extrémiste du Sionisme religieux est de geler un plan quinquennal de 617 millions d’euros pour le développement de Jérusalem-est en raison de l’inclusion d’un programme préparatoire destiné aux étudiants arabes à l’université hébraique de Jérusalem.

Selon les responsables de cet établissement, cette décision revient à envoyer les jeunes Palestiniens directement à la criminalité et au terrorisme. C’est l’avis aussi de Rami Tareef, curateur au musée d'Israël.

« Je pense que c’est révoltant et triste. À mon avis, faire cela, cela vient de motifs non légitimes. Chaque shekel que l’on investit dans la culture, l’art ou l’éducation, cela sort les gens du monde de la violence et de ce genre de choses. C’est vraiment très triste ce qui se passe ici », estime-t-il.

Plusieurs membres de la coalition gouvernementale tentent de faire infléchir le ministre des Finances. Smotrich de son côté, persiste et signe : « Je ne m’excuse pas de promouvoir mes valeurs, proclame-t-il. C’est pour cela que j’ai été élu ».

