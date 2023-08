Liban: calme précaire dans le plus grand camp palestinien du pays

Au Liban, un calme précaire règne à Aïn el-Heloué, le plus grand camp palestinien du pays, secoué par de violents combats entre le Fatah et des factions islamistes, entre fin juillet et début août 2023. Des combats qui ont fait douze morts, causé d’importantes destructions et paralysé toute activité.

Des membres du Fatah devant un camp de réfugiés palestiniens au Liban (image d'illustration). AP - Mohammad Zaatari

Avec notre correspondante au Liban, Laure Stephan La vie reprend doucement dans le camp palestinien d'Aïn el-Heloué, mais la rentrée scolaire pourrait commencer en retard à cause des destructions, a averti l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). Mardi 7 août, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a rouvert l'un de ses centres de santé dans le camp, et sa directrice Liban, Dorothee Klaus, s'est rendue sur place. En se rendant dans ce camp, situé à Saida, dans le sud du Liban, la directrice de l'UNRWA, a mesuré la détresse des civils lors des combats récents : « Les enfants ont crié, pleuré. Les femmes m'ont dit que leurs cheveux sont devenus blancs et que c'était vraiment un moment très traumatisant. Il y a aussi de la colère parce que ce n'était pas la première fois que ça se passe, de la frustration et de la dépression. » Cessez-le-feu fragile Les derniers affrontements n'ont en effet rien d'inédit, mais ils ont été bien plus intenses que de précédents combats, ils se sont aussi déroulés aussi en plein effondrement économique qui frappe les réfugiés de plein fouet. Et le cessez-le-feu reste fragile. « C'est très important, dit encore Dorothee Klaus, qu'on retourne à une stabilité dans le camp qui peut durer pour que la population puisse retourner dans tous les quartiers du camp, parce que ce n'est pas du tout sécurisé jusqu'à maintenant. » En effet, les humanitaires alertent sur la présence éventuelle d'engins non explosés. L'évaluation des destructions ne commencera qu'une fois que le risque aura été écarté dans le camp. À lire aussiLiban: les affrontements mortels se poursuivent dans le camp palestinien d'Aïn el-Heloué