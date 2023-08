Yémen: la cargaison du pétrolier «FSO Safer» transférée avec succès

Les Nations unies, la France expriment leur soulagement. La cargaison d'un pétrolier menaçant de se déverser en mer Rouge, au large du Yémen, a pu être transférée dans un autre bateau. Une opération menée par l'ONU, qui redoutait une catastrophe environnementale majeure.

Le FSO Safer était vu comme une bombe à retardement en mer Rouge, et celle-ci vient d'être désamorcée. Laissé à l'abandon, au large du port yéménite de Hodeida, le pétrolier menaçait d'exploser à tout moment : la chaleur conjuguée à l'absence d'entretien depuis huit ans, ainsi que les mines marines dans cette zone de conflit, auraient pu entraîner le déversement de plus d'un million de barils dans la mer.

Pour éviter cette catastrophe, l'ONU a acheté un autre pétrolier – plus petit – et transféré à son bord la cargaison du FSO Safer. Cette phase-là de l'opération a duré deux semaines et demi, elle vient de s'achever. Le secrétaire général de l'ONU s'est félicité que « ce qui aurait pu être une catastrophe environnementale et humanitaire monumentale » ait été évité.

Mais cette étape, si elle est jugée « essentielle », ne marque pas encore la fin de l'opération. Les résidus de pétrole encore présents dans le FSO Safer constituent toujours une menace environnementale. Les cuves du bateau doivent donc être nettoyées, puis le pétrolier remorqué jusqu'à terre afin d'être démantelé. Cela va demander encore deux à trois semaines de travail. Mais pour l'heure, il manque à l'ONU 20 millions de dollars pour financer ces travaux.

