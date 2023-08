Israël: fermeture de la célèbre librairie francophone Vice-Versa

C'est la fin d'une époque pour les francophones de Jérusalem. Vice-Versa, la librairie française de la ville, met la clé sous la porte. Face à une situation économique difficile et une concurrence insurmontable des plateformes numériques, elle a été acculée à la faillite.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Tout juste 23 ans après sa création, la librairie Vice-Versa, véritable institution dans la partie ouest de Jérusalem, vient de fermer définitivement ses portes.

Sa directrice depuis 2019, Nathalie Hirschsprung, explique qu'en moins de deux ans, elle a perdu la moitié de ses clients en raison de la concurrence de Lireka, la librairie en ligne qui cible les expatriés français à travers le monde avec des prix particulièrement attractifs.

Sur la sellette aussi, le manque de commandes significatives des institutions françaises dans le pays.

« Malgré tous les beaux discours sur le rôle essentiel joué par les libraires francophones de l'étranger, explique Mme Hirschsprung, mes multiples appels au secours sont restés lettre morte. Au lycée français de Jérusalem, par exemple, les livres scolaires sont achetés en très gros volume en France et dédouanés par le consulat général pour ne pas payer les taxes locales. »

71 400 euros versés en quatre ans par le Centre national du livre n'auront pas permis de sauver Vice-Versa de la faillite, après avoir survécu de justesse à la pandémie.

« Je suis évidemment très triste que la conjoncture m'ait conduite à prendre une telle décision, confie Nathalie Hirschsprung. Au-delà, mon cas n'est pas isolé et pose une vraie question. Dans quel monde voulons-nous vivre ? En ce qui me concerne, j'ai tout perdu. Mon employé n'a plus de travail, les prestataires de services qui travaillaient avec nous vont voir leurs revenus baisser. Alors oui, je suis triste, très triste. »

Nathalie Hirschsprung, en outre, pourrait être contrainte de devoir payer le loyer jusqu'à la fin du bail de sa librairie, en décembre 2024.

