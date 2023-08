Liban: le tourisme, secteur clé de l’économie, repart grâce à la diaspora

Au Liban, la saison estivale bat son plein. Les touristes, et surtout les Libanais de la diaspora, sont de retour après trois années marquées par la pandémie de Covid-19 et l’une des pires crises économiques au monde d’après la Banque mondiale. Sur les premiers mois de l’année 2023, l’augmentation du nombre d’arrivées à l’aéroport de Beyrouth, principale porte d’entrée dans le pays, est même exponentielle comparée à 2021 : +230% d’après le ministère du Tourisme. Une bouffée d’air pour le secteur qui est l’un des piliers de l’économie.

Avec notre correspondante à Beyrouth, Sophie Guignon

Connue pour ses ruines antiques, son vieux souk et ses plages, la cité portuaire de Byblos, située à une trentaine de kilomètres de Beyrouth, voit de nouveaux des visiteurs arpenter ses ruelles. La plupart sont issus de la diaspora, comme Rita, 31 ans, venue de Paris.

« Les gens sont très accueillants, partout où on va il y a du monde. Il fait bon vivre ici. Du coup on se sent vraiment en vacances. En faisant entrer de la devise, des dollars, dans le pays, on contribue à notre petite échelle au tourisme et à l’économie. »

Une bouffée d’air en demi-teinte

Cet été, le Liban attend deux millions de visiteurs, un record depuis le début de la crise économique en 2019. Mais pour Miled Nasr, gérant du restaurant Pépé Byblos Fishing Club, la saison est une bouffée d’air en demi-teinte : « Le midi, on devrait avoir 150 personnes pour le déjeuner et on avait l’habitude de faire un deuxième service à 15h et encore un autre le soir. On ne peut plus faire ça. Il n’y a pas autant de touristes qu’avant la crise, mais ça reste mieux que l’année dernière, c’était une saison condamnée. Cette année, c’est mieux. Pour les visiteurs du Golfe, d’Europe ou de l’Amérique, le Liban n’est pas cher. »

Miled Nasr espère surtout que des incidents sécuritaires ne viendront pas perturber la fin de la saison touristique. Cette semaine, le Liban a connu une fusillade faisant deux morts dans la ville de Kahale suite à une altercation entre des villageois et des miliciens du Hezbollah.

