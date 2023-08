Il y a dix ans, le massacre de la place Rabaa al-Adhawiya, un tournant en Égypte

Entretien

Le 14 août 2013, sur les places Rabaa al-Adhawiya et Nahda au Caire, les autorités égyptiennes réprimaient dans le sang un mouvement de contestation des partisans du président destitué Mohamed Morsi, contre le coup d'État militaire mené quelques semaines plus tôt par Abdel Fattah al-Sissi. La journée, qui avait fait plusieurs centaines de morts, reste connue comme celle du massacre de Rabaa, un tournant dans l'histoire contemporaine du pays. Entretien avec Mohamed Lotfy, directeur exécutif de la commission pour les droits et la liberté, une organisation de défense des droits de l'Homme.

RFI : Dix ans après le massacre de Rabaa, où entre 800 et 900 manifestants ont été tués par les forces de l’ordre, aucun responsable n’a été jugé. Rabaa, c’est l’histoire d’une impunité ?

Mohamed Lotfy : En effet, aucun officier, aucun responsable du gouvernement égyptien de l’époque n’a été présenté devant la justice, n’a été interrogé. Il y a bien eu une enquête lancée juste après. Et ses résultats ont été présentés au ministre de l’Intérieur de l’époque, Abdel Fattah al-Sissi, devenu président aujourd’hui : ce fut la fin de l’histoire.

Rabaa a en réalité été une confirmation de l’immunité offerte aux forces de sécurité égyptiennes depuis très longtemps : c’était déjà le cas du temps de Hosni Moubarak. Lors de la révolution en 2011, presque aucun officier n’a été jugé ou condamné pour le meurtre des manifestants à l’époque. Rabaa, c’est le paroxysme de cette impunité. On prolonge donc cette situation où les agents de sécurité se sentent totalement protégés par le gouvernement égyptien vis-à-vis des exactions, des violences, des meurtres.

Comment ont évolué les droits fondamentaux en Égypte après le massacre de Rabaa ?

C’était l’annonce officielle du début d’une nouvelle ère au pouvoir, où la répression est devenue la règle générale. Ce massacre a donné un indicateur du niveau de violence que les autorités sont prêtes à utiliser. Ce fut un choc pour tout le monde. Le droit de manifester a disparu avec Rabaa. Il y a eu bien sûr plusieurs moments de mobilisation contre le gouvernement dans les dix dernières années. Et à chaque fois, la réponse a été la même : la violence, la brutalité policière, les arrestations massives. La toute dernière vague d’appel à manifester était en novembre, pendant la COP sur le changement climatique qui se tenait à Charm-el-Cheikh. Et on a compté plus de 1.500 arrestations en deux jours uniquement.

Comment jugez-vous l’état des droits fondamentaux aujourd’hui en Égypte ?

La situation aujourd’hui en termes de droits civiques et de liberté politique est pire que ce qu’il y avait avant 2011, sous Hosni Moubarak. Elle est peut-être comparable à l’époque de Nasser, dans les années 1960, où tous les partis étaient interdits. Aujourd’hui, il y a des partis autorisés et d’autres qui sont illégaux. Mais même ceux qui sont autorisés ne sont pas autorisés à mobiliser leurs membres, à organiser des événements. La presse est totalement sous contrôle de sociétés affiliées à des membres du gouvernement ou des services de sécurité surtout. S’il faut comparer, il faudrait comparer surtout à l’époque de Nasser ou toutes les libertés civiles et politiques étaient confisquées.

Le 14 août 2013, le massacre de Rabaa al-Adawiya Ce jour-là, plusieurs dizaines de milliers de manifestants sont rassemblés sur les places Rabaa al-Adawiya et Nahda, en plein cœur du Caire, pour dénoncer le coup d’État contre le président élu Mohamed Morsi. Les forces de sécurité encerclent la place pour disperser le sit-in. Gaz lacrymogène, véhicules blindés, tireurs d'élite dans des hélicoptères ou sur les toits des immeubles. Plusieurs journaux citant des sources de sécurité indiquent après coup qu'un plan de dispersion mis en place par le ministère de l'Intérieur prévoyait plusieurs milliers de victimes. Quelques heures après le début de l'évacuation forcée, les Frères musulmans appellent les Égyptiens à « descendre dans la rue contre le massacre » perpétré par le nouveau régime. Pour l'ONG Human Rights Watch, c'est une « tuerie de masse » qui a eu lieu ce jour-là. Le massacre de Rabaa marque le début d’une campagne d’arrestations contre la confrérie des Frères musulmans et de procès expéditifs au nom de la lutte contre le terrorisme. Le maréchal à la retraite Abdel Fattah al-Sissi a pris le pouvoir par la force, le 3 juillet 2013. Il va redonner toute puissance aux militaires et mener une lutte féroce contre les Frères musulmans, seule organisation concurrente de l’armée en Égypte et dont était issu Mohamed Morsi. En décembre 2013, elle est déclarée « organisation terroriste » et sa branche politique, le Parti Liberté et Justice, dissoute.

