Le roi de Jordanie et le président de l'Autorité palestinienne reçus en Égypte

Un sommet tripartite a réuni ce lundi 14 août le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le roi Abdallah II de Jordanie et le chef de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. La réunion, qui a eu lieu à New Alamein, la capitale égyptienne d'été, a porté sur la question palestinienne et la nécessité de rester attaché aux fondamentaux.

De gauche à droite : le roi Abdallah II de Jordanie, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et son homologue de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, à New Alamein, en Égypte, ce lundi 14 août 2023.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant au Caire, Alexandre Buccianti

Le communiqué final du sommet mentionne deux principes essentiels. D'abord, la solution de deux États, un Israélien et un Palestinien. Ensuite, il précise que l'État palestinien doit être souverain et indépendant et que Jérusalem-Est doit être sa capitale.

Il y a deux semaines, l'Égypte avait accueilli une conférence réunissant la plupart des factions palestiniennes et notamment le Fatah et le Hamas. L'objectif était de rapprocher les factions pour faire face aux dernières évolutions dans la région. Et même si le sommet ne le mentionne pas, les regards sont rivés sur les tentatives américaines pour convaincre l'Arabie saoudite de normaliser ses relations avec Israël.

Le message subliminal envoyé par le sommet d'Alamein est que la normalisation ne doit pas se faire au détriment des fondamentaux de la cause palestinienne. Rappelons que l'Égypte, la Jordanie et l'Autorité palestinienne reçoivent une aide économique importante d'Arabie.

À lire aussiLes factions palestiniennes renouent le dialogue pour tenter de mettre fin à leurs divisions

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne