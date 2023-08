Sinaï: les forces armées égyptiennes accusées de recruter des enfants, rapporte une ONG

Les forces armées égyptiennes et les milices pro-gouvernementales ont recruté des mineurs dans le nord du Sinaï – l'une des régions les plus pauvres d'Égypte – en totale violation du droit international, dénonce la Fondation du Sinaï pour les droits de l'homme dans un rapport publié mardi 8 août.

Beaucoup d'enfants ont été approchés, certains ont été enrôlés alors qu'ils n'avaient pas plus de 12 ans et d'autres ont directement participé aux hostilités bien qu'il soient âgés de moins de 18 ans à l'époque des faits : voilà les conclusions du rapport de l'ONG de défense des droits de l'homme Sinai Foundation for Human Rights (SFHR) publié mardi 8 août. SFHR dénonce des « crimes de guerre » dont l'État égyptien serait en partie responsable.

Cela après une enquête de plusieurs mois, des informations en accès libre récoltées à travers les réseaux sociaux et surtout grâce à une quinzaine de récits anonymes, de longs entretiens avec des proches d'enfants et les témoignages de membres de milices pro-gouvernementales. LONG révèle également que pour combattre Wilayat al-Sinaï – un groupe affilié au groupe terroriste État islamique (EI) dans le nord du Sinaï –, les forces armées égyptiennes et les milices pro-gouvernementales auraient recruté des enfants.

« J'avais peur, je n'avais que 17 ans. Mais mon oncle et un officier de l'armée m'ont appris à tirer pendant plus de deux mois. Après avoir appris, je voulais quitter l'école et prendre part au conflit », raconte Mohammed, un enfant cité dans le rapport de l'ONG et dont le prénom a été changé par mesure de sécurité. Comme lui, des dizaines d'autres ont pu jouer un rôle dans les combats du Nord-Sinaï, directement ou indirectement.

Les tâches attribuées à ces enfants peuvent se diviser en deux catégories : certains sont chargés d'espionnage ou de livrer de la nourriture aux points de contrôle et aux embuscades militaires dans des zones dominées par l'EI, explique Ahmed Salem, directeur exécutif de la SFHR, précisant que Wilayat Sinaï a également chassé ces enfants et en a tué certains devant des caméras : « Le gouvernement égyptien a aussi encadré certaines activités avec ses milices alliées. Ils auraient recruté et utilisé des enfants de moins de 18 ans pour participer directement aux hostilités. Certains ont été tués ou blessés dans les combats », continue-t-il.

Des écoles transformées en bases militaires

Dans une enquête publiée fin mars par le quotidien britannique The Guardian, la SFHR révélait que plusieurs dizaines d'écoles du Sinaï ont été détruites et que 37 autres ont été transformées en bases militaires par les forces égyptiennes lors des dix dernières années. Alors que la plupart des bâtiments de la région ne comportent qu'un étage, les écoles sont souvent construites sur deux ou trois niveaux, offrant à l'armée un endroit privilégié pour positionner des tireurs d'élite, expliquait le rapport.

La transformation de ces écoles a surtout compromis l'éducation de toute une génération de jeunes qui restent déscolarisés, le gouvernement égyptien n'ayant pas réussi à relocaliser les enfants de manière adéquate. Dans la zone, l'analphabétisme ne cesse d'augmenter et les perspectives d'avenir sont nulles : un terreau propice pour le recrutement d'enfants soldats.

« Le facteur le plus important favorisant ce recrutement, c'est la détérioration de la situation économique, analyse Ahmed Salem. Elle a pu pousser certains enfants à chercher à générer des revenus pour leurs familles. Certains d'entre eux ont ainsi rejoint ou ont collaboré avec l'armée et les milices, juste pour avoir de la nourriture pour eux et leurs familles. Le second facteur, c'est le manque de sécurité qui a marqué les années du conflit : des enfants ont pu ressentir le besoin de participer à la protection de leurs villages, leurs communautés, voire même de se venger de Wilayat Sinaï ; c'est le cas notamment dans les villages du sud de Rafah ou Sheikh Zuwaid. »

L'organisation appelle le gouvernement égyptien à mettre immédiatement fin au recrutement et à l'utilisation d'enfants de moins de 18 ans comme combattants, dénonçant un manquement des autorités du Caire à leur devoir de protection des mineurs. Elle interpelle également le Conseil de sécurité de l'ONU pour qu'il renvoie le conflit dans le nord du Sinaï à la Cour pénale internationale (CPI) fin qu'elle puisse enquêter sur de potentiels crimes de guerres.

