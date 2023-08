La Banque du Liban gèle les comptes de Riad Salamé, son ancien gouverneur

Le gouverneur par intérim de la Banque du Liban, Wassim Mansouri, a décidé lundi 14 août de geler les comptes de son prédécesseur, Riad Salamé, et plusieurs de ses proches. L’ancien patron de la banque centrale est poursuivi par la justice libanaise pour « faux et usage de faux, blanchiment d’argent, enrichissement illicite et évasion fiscale ». Il fait également l'objet de deux mandats d'arrêt internationaux émis par la France et l’Allemagne.

La Banque du Liban a décidé, lundi 14 août, de geler les comptes de son ancien gouverneur, Riad Salamé. AP - Hussein Malla

Texte par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh Le gel des comptes et la levée du secret bancaire décidés par Wassim Mansouri concernent Riad Salamé, son frère Raja, son fils Nady, son ancienne assistante Marianne Howayek et son ex-compagne Anna Kosakova, mise en examen en France. Cette mesure intervient moins d’une semaine après les sanctions prises de concert par les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni contre celui qui a dirigé la Banque du Liban pendant 30 ans. Riad Salamé était pourtant considéré comme le protégé des États-Unis, avec lesquels il a pleinement coopéré en matière de lutte contre le « financement du terrorisme », essentiellement dirigée contre le Hezbollah. Le département américain au Trésor a indiqué que les « actions corrompues et illégales (de l’ancien gouverneur) ont contribué à l'effondrement de l'État de droit au Liban ». Cette cascade de mesures qui a visé Riad Salamé au Liban et à l’étranger fait suite à la remise du rapport de l'audit juricomptable des comptes de la Banque du Liban, effectué par le cabinet Alvarez & Marsal. Le rapport de plus de 300 pages révèle de nombreuses lacunes dans la gestion de la banque centrale. Il cite notamment le cas de la société Forry Associate, qui fait l’objet d’une enquête européenne pour détournement de fonds portant sur plus de 300 millions de dollars. À lire aussiRiad Salamé, l’homme le plus détesté du Liban NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI