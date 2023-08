Le Proche-Orient frappé par une violente vague de chaleur

Les températures extrêmes de cet été 2023 frappent aussi les pays du Proche-Orient, dont nombre d’entre eux subissent déjà des difficultés dues aux coupures fréquentes d’électricité.

L'Irak, pays particulièrement exposé à certains effets du changement climatique, suffoque sous une vague de chaleur avec des températures montant jusqu'à 51 degrés Celsius lundi 14 août ; une canicule difficilement tenable pour nombre d'Irakiens qui travaillent en extérieur. Dans certaines provinces, comme celle de Dhi Qar (sud), les autorités ont réduit les horaires de travail des fonctionnaires.

Les températures devraient quelque peu baisser dans les prochains jours, mais la météo prévoit des « températures élevées jusqu'à fin septembre ».

Bon nombre d'Irakiens n'ont pas les moyens de profiter de l'air conditionné chez eux. Dans ce pays pourtant immensément riche en pétrole, le réseau électrique est défaillant et n'assure que quelques heures de courant par jour par manque d'entretien et de capacité. Et payer le propriétaire d'un groupe électrogène privé n'est pas à la portée de toutes les bourses: plus de 100 euros par mois pour une famille de quatre personnes.

L'Irak vit actuellement sa quatrième année de sécheresse consécutive qui se traduit par des températures très élevées et un manque de précipitations. Selon l'ONU, l'Irak l'un des cinq pays les plus exposés à certains effets du changement climatique.

Dans la rue al-Jumhuriya, dans le centre de Bagdad, alors que les températures montent en flèche, le 23 juillet 2023. AFP - AHMAD AL-RUBAYE

Le pire est à venir en Jordanie

Cette semaine s’annonce également caniculaire en Jordanie avec des températures dépassant d'environ 10 degrés les taux habituels pour cette période de l'année.

La dernière vague de chaleur de cette ampleur date de 2010, lorsque la température maximale a été enregistrée à l'aéroport de Marka, à l'est de la capitale, a atteint environ 43,5 degrés.

Dans la région de Badia, les températures dépassent 45 degrés, et peuvent approcher les 50 degrés dans certaines régions de la vallée centrale du Jourdain.

L’évolution de la masse d'air extrêmement chaude est suivie de près et les autorités diffusent des messages de recommandations pour affronter ces températures extrêmes.

Les déplacés syriens, premières victimes

À Damas, où les coupures d’électricité et d’eau sont monnaie courante, les températures dépassent cette semaine les 40 degrés. En Syrie, l’ONU a mis en garde au début du mois contre les risques encourus par les personnes déplacées dans le nord-ouest de la Syrie en raison des températures comprises entre 30 et 46 degrés.

Une fillette d'un an est décédée dans un camp de déplacés à Idlib après que sa santé se soit détériorée en raison de la chaleur extrême.

Les mois d'été ont également été marqués par la propagation des incendies au Proche-Orient. En juillet, au moins 134 incendies ont été signalés dans le nord-ouest de la Syrie. Plus de 320 incendies ont touché plus de 720 tentes abritant des personnes déplacées depuis le début de l'année.

Vue du camp de réfugiés syriens de Zaatari, près de la ville de Mafrak en Jordanie. Nicolas Falez

Des scènes de déluge au Liban

Une nouvelle vague de chaleur frappe le pays du cèdre depuis le 12 août, entraînant des températures record, des vents violents, une forte humidité et d’importantes précipitations.

Dans la région de Baalbeck, où les 40 degrés ont été franchis, la pluie, le vent et les tourbillons de sable ont également été observés, rapporte le quotidien L’Orient le jour qui cite le chef des prévisions météorologiques de surface à l'Aéroport international de Beyrouth, Mohammad Kanj : « la vague de chaleur actuelle est habituelle, mais le fait qu'elle touche l'ensemble du territoire libanais est exceptionnel ».

Sur la corniche de la mer Méditerranée à Beyrouth, au Liban, le 20 juillet 2023. AP - Hassan Ammar

Double peine à Gaza

La vague de chaleur n’épargne pas l’enclave palestinienne de plus de deux millions d’habitants. Et cette canicule s’ajoute à la crise de l’énergie qui s’aggrave de jour en jour. Chaque jour, l’électricité est coupée pendant plus de 10 heures.

Comme la demande d’électricité augmente encore plus pendant ces mois, la compagnie d’électricité doit rationner encore plus l’électricité.

« Les températures en hausse, la sécheresse et la perte de la biodiversité sont une réalité. C'est un signal d'alarme adressé (...) au monde entier », a déclaré la semaine dernière Volker Türk, Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, à l'issue d'une visite en Irak.

Une Palestinienne remplit ses jerrycans d'eau à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 31 juillet 2023. AFP - SAID KHATIB

