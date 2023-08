Barbie et le Golfe: «Des espaces de liberté disparaissent au Liban et émergent» dans d'autres pays

Entretien

La diffusion du film Barbie révèle un paradoxe dans les pays arabes. Le film vient d’être retiré des salles en Algérie. Il a été interdit au Koweït et n’est toujours pas autorisé au Liban, où le ministre de la Culture espère obtenir son interdiction. Il s’agit pourtant de pays jugés plus libéraux. À l’inverse, le film a été autorisé et rencontre un grand succès dans des pétromonarchies traditionnellement plus conservatrices : les Émirats Arabes Unis et l’Arabie saoudite. Karim Émile Bitar, professeur de relations internationales à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, répond aux questions de RFI.

Le film américain « Barbie », de la réalisatrice Greta Gerwig, avec Margot Robbie et Ryan Gosling, est accusé par certains pays du Moyen-Orient de faire la promotion de l'homosexualité et du changement de sexe.

RFI : Comment explique-t-on que le film Barbie sorte dans le Golfe et remporte un certain succès plutôt que dans les pays de la région jugés plus libéraux ?

Karim Emile Bitar : C'est en effet assez paradoxal. Et cela s'explique par le fait que la région est prise au cœur de batailles culturelles : des affrontements entre libéraux et conservateurs. Au Liban par exemple, les membres de la classe politique au pouvoir cherchent des moyens de détourner l'attention du peuple de leur incompétence, de leur corruption, de leur incurie. Et ils veulent remobiliser leur base. Donc il est facile de chercher des boucs-émissaires qui sont tantôt les réfugiés, tantôt Barbie, tantôt les minorités sexuelles. C’est ainsi que nous nous retrouvons dans cette situation assez dramatique et même risible. À l’inverse, en Arabie saoudite, Mohammed ben Salman s'est engagé dans un vaste processus de transformation : il va jusqu'à remettre en cause le wahhabisme. Il y a un côté un peu « relations publiques » dans tout cela : à travers le cinéma, l'autorisation des concerts, les investissements massifs dans le football, l'Arabie saoudite cherche à redorer son image. Et c'est assez facile d'autoriser des films ou des concerts dans un pays comme l'Arabie qui est une monarchie absolue : une fois que le prince héritier a pris cette décision, l'intendance va immédiatement suivre. Alors que, paradoxalement, dans des pays plus libéraux comme le Liban ou le Koweït, il y a énormément de courants d'opinion qui rivalisent. Et il suffit qu’un courant extrémiste fasse des surenchères pour que les autorités se trouvent un peu paralysées et finissent souvent par céder aux injonctions des extrémistes.

L'Arabie saoudite cherche aussi à promouvoir l'industrie cinématographique, à attirer sur son territoire des tournages de films, d'être une sorte de Hollywood du Moyen-Orient. Ce rôle-là était jusqu'à présent plutôt tenu par le Liban. Ce genre de débats pourrait-il, à terme, conduire à un transfert de la production audiovisuelle du Moyen-Orient du Liban vers l’Arabie saoudite ?

C’est intéressant parce que cela fait une vingtaine, une trentaine d'années, que le centre de gravité économique s’est déplacé vers le Golfe. Dans les années 1970, c'était le Liban qui était un peu le « hub », le point de passage, entre l'Orient et l'Occident. Aujourd'hui, c'est plutôt Dubaï et l'Arabie saoudite. Mais par contre, ce centre de gravité économique n'était pas encore devenu un centre culturel. C'était toujours le Liban qui était connu pour être le pays qui accueillait les artistes, les dissidents, les films, les cinéastes, etc. C'est pour cela que ce qui se passe au Liban est particulièrement inquiétant. Ce qui faisait l'ADN de ce pays – cette exception libanaise, les libertés, les droits de l'homme – sont en train de se réduire comme peau de chagrin. Et on voit que ce centre de gravité culturel, ces espaces de liberté, sont en train de disparaître au Liban et d'émerger progressivement dans les pays du Golfe.

Ce débat autour du film Barbie révèle-t-il que les lignes entre conservatisme et libéralisme évoluent au Moyen-Orient, ou cela reste un épiphénomène ?

Lorsqu’on étudiait le Moyen-Orient ces 50 dernières années, on se focalisait beaucoup sur les guerres par procuration, les fameuses « proxy wars », que ce soit sur le terrain libanais ou d’autres terrains. On négligeait les « culture wars », les affrontements culturels. Aujourd’hui, nous sommes au cœur de ces batailles. Et je pense que l’avenir du Moyen-Orient ne sera pas déterminé uniquement par l’issue de ces guerres par procuration, mais aussi par la partie qui sortira triomphante de ces batailles culturelles. La différence entre ces deux guerres, c’est que quand il y a une guerre par procuration, tout le monde sort quelque peu perdant. Vous connaissez le vieux proverbe qui dit « quand il y a deux éléphants qui se battent, c’est la pelouse qui souffre le plus » ? S’il y a l’Iran et l’Arabie saoudite qui s’affrontent sur le terrain libanais, tout le monde va en sortir perdant. Par contre, lorsqu’il y a des affrontements sur des questions de valeur, cela peut être utile. Ceux qui ont été trop longtemps marginalisés, silencieux – notamment les courants libéraux, démocrates, progressistes – peuvent enfin faire entendre un autre son de cloche. Lorsqu'il y a des batailles culturelles dans des pays ultra-rigoristes comme les Émirats et surtout l'Arabie saoudite, cela peut profiter à la frange libérale. Il n'est pas dit que cela sera forcément négatif. Le simple fait qu'il y ait un débat sur Barbie aujourd'hui remet la question du féminisme sur la table, celle des minorités sexuelles, même si elle n'est pas explicitement traitée dans le film. Les gens en discutent. Et le simple fait d’en discuter les force à s'ouvrir à des points de vue auxquels ils n’étaient pas habitués. Ça ne peut, éventuellement, que faire gagner le courant de la tolérance, du respect des droits et du respect des minorités, après plusieurs années.

