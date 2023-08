Iran: le réalisateur Saeed Roustaee condamné à la prison pour avoir diffusé son film à Cannes

La justice iranienne a condamné le célèbre réalisateur Saeed Roustaee à six mois de prison pour la projection de son film Leïla et ses frères au Festival de Cannes en 2022, a annoncé mardi 15 août un média iranien.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

« Le tribunal révolutionnaire de Téhéran a condamné Saeed Roustaee et Javad Norouzbeigui, le réalisateur et le producteur du film à six mois de prison pour avoir contribué à la propagande de l’opposition contre le pouvoir islamique » en Iran.

Long métrage, Leïla et ses frères dresse le portrait d’une famille pauvre au bord de l’implosion, dans un Iran plongé dans une profonde crise économique. Il a été interdit en Iran depuis sa sortie l’année dernière, pour avoir « enfreint les règles » en participant sans autorisation aux festivals de Cannes et de Munich.

Toutefois, le tribunal a décidé que les deux cinéastes allaient purger seulement neuf jours de prison. Le reste de la peine est suspendu pendant cinq ans. Les deux cinéastes sont également tenus de s’abstenir d’activités liées au crime commis et de ne pas communiquer avec des personnes « actives dans el domaine du cinéma ». Cette peine est un nouveau tour de vis contre les artistes qui avaient pris position en faveur du mouvement de contestation après la mort de Mahsa Amini, il y a onze mois, lors de sa détention par la police des moeurs.À lire aussiCannes 2022: Interview «ascenseur» avec l’Iranien Saeed Roustaee sur «Leila’s Brothers»

