Minorité religieuse bahaïe: en Iran, «une répression organisée, pensée, planifiée»

C'est la plus grande minorité religieuse non musulmane d'Iran : les bahaïs seraient quelques centaines de milliers dans le pays, mais Téhéran les considère comme des hérétiques, et même des « espions » liés à Israël. Ces dernières semaines, les représentants de cette communauté dénoncent en Iran des dizaines d'arrestations et une vague de répression. Entretien avec Jean-Francois Bourque, membre du bureau des affaires extérieures des bahaïs de France.

Une vue des jardins en terrasses du Centre mondial baha'i dans la ville portuaire de Haïfa, le 24 octobre 2007. AFP - JACK GUEZ

Publicité Lire la suite RFI : La Communauté internationale bahaïe (CIB), qui défend les intérêts de la minorité, parle de l'arrestation d'une soixantaine de bahaïs ces dernières semaines. Quelles sont les informations dont vous disposez ? Jean-Francois Bourque : Nos informations proviennent d'une dizaine de villes différentes en Iran. Deux femmes [Fariba Kamalabadi et Mahvash Sabet, NDLR], qui avaient déjà purgé dix ans de prison, ont été condamnées il y a quelques jours à dix années de prison supplémentaires confirmées par la cour d'appel de Téhéran, tout simplement parce qu'elles ont été désignées comme coordonnatrices des activités bahaïes. Un autre bahaï, assez connu en Iran – Jamaloddin Khanjani, 90 ans – et qui avait lui aussi déjà purgé dix années de prison, vient d'être de nouveau emprisonné avec sa fille. Ces dernières semaines, nous avons répertorié environ 180 incidents : arrestations, emprisonnements, descentes à domicile, confiscations de biens, retraits de licence de travail... À quoi est due, selon vous, cette vague de répression ? Les bahaïs représentent plusieurs centaines de milliers de personnes en Iran, ce qui en fait la plus grande minorité religieuse non musulmane du pays. C'est la continuité d'une répression organisée, pensée, planifiée par les autorités iraniennes depuis le début de la révolution iranienne. Il y a 40 ans exactement survenait la première pendaison en masse des femmes iraniennes, dix femmes pendues en une seule nuit. Les autorités et le clergé iraniens ont à cette époque établi un plan systématique dénoncé par l'ONU pour faire de la communauté bahaïe d'Iran des « morts-vivants », les évincer du pays. Ce plan consistait, entre autres, à leur supprimer l'accès à tout emploi, tout revenu ou pour les jeunes, d'accès à l'éducation, à l'enseignement supérieur, aux universités. À l'évidence, ce plan n'a pas marché. À lire aussiIran: il y a 40 ans, la pendaison de dix femmes de la minorité religieuse bahaïe C'est donc selon vous ce « plan » qui motive ces nouvelles arrestations ? On assiste en ce moment à la convergence des aspirations d'une grande partie de la population iranienne. Les jeunes femmes, les jeunes gens, se rencontrent sur des valeurs que défendent aussi les bahaïs : l'égalité de l'homme et de la femme, la possibilité de vivre sa vie spirituelle sans clergé, le droit de choisir et d'exprimer ses convictions qui doivent relever d'un choix libre et consenti, la promotion des arts... tout cela n'a aujourd'hui pas sa place dans la pensée des leaders religieux du moment en Iran. Les bahaïs sont régulièrement accusés par les autorités iraniennes d'être des espions liés à Israël. D'où viennent ces allégations ? D'abord, j'aimerais dire que cette accusation fait sourire tout le monde, qu'elle a été dénoncée aux Nations unies maintes fois. La seule raison pour laquelle les bahaïs sont accusés d'être des suppôts d'Israël, c'est parce que leur fondateur, qui s'appelle Bahaullah, a quitté l'Iran au XIXe siècle, jusqu'aux confins de l'Empire ottoman, dans la ville d'Akka, qui se trouve juste à côté aujourd'hui de Haïfa, en Israël. Il est décédé là-bas et y a été enterré, cela au XIXe siècle, bien avant l'existence de l'État d'Israël. Les bahaïs ont toujours honoré le tombeau de Bahaullah, qui se trouve donc aujourd'hui en Israël, mais qui à l'époque se trouvait au sein de l'Empire ottoman. Je suis persuadé que les autorités iraniennes elles-mêmes ne sont pas convaincues de ces accusations, mais pour elles, c'est un paravent. À lire aussiIran: la minorité religieuse bahaïe, l'éternel «bouc émissaire» du régime NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI