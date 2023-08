Égypte: face à la crise et aux coupures d’électricité, les commerçants contraints de s’adapter

Reportage

En pleine crise économique, les prix flambent en Égypte. Face à cette situation, le gouvernement égyptien promet des tarifs stables pour l’électricité et ce jusqu’à janvier prochain. Mais pour l’heure, l’électricité justement vient à manquer. Les centrales ne fournissent plus assez d’énergie pour répondre aux besoins des 100 millions d’Égyptiens.

Avec notre correspondante au Caire, Léonie Lebrun

Les autorités ont mis en place un planning de coupures de courant quotidiennes dans tout le pays pendant une heure, parfois deux. La situation dure depuis plus d’un mois et pèse sur les finances des petits commerces. Yassine, un restaurateur du centre-ville du Caire, la capitale égyptienne, témoigne de ces coupures.

Cela fait un mois que lui et son équipe tiennent bon. Un mois que les coupures de courant affectent le quartier et leur restaurant. « On perd des clients, de la marchandise, de l’argent, et que Dieu nous protège, mais on risque de fermer. »

Augmentation générale des prix

Les températures oscillent entre 30 et 40 degrés ces dernières semaines. Une chaleur fatale pour les produits frais. « Nos matières premières qui sont au frigo sont potentiellement à jeter quand l’électricité est coupée plusieurs heures. Des produits qui nous coûtent déjà deux, trois, fois plus cher à cause de la crise économique en Égypte », explique le restaurateur.

Investir dans un générateur à 70 000 livres est inenvisageable. Alors que la salle du petit restaurant de Yassine ne se remplit plus comme avant. « Quand l’électricité se coupe, il fait extrêmement chaud. Les clients sont poussés à partir et nous ne savons pas quoi leur dire, car ce problème n’est pas de notre ressort, nous n’avons aucun pouvoir dessus », dit-il.

Le jeune homme remet en question la stratégie du gouvernement. « De l’argent a été investi dans les centrales électriques, pourquoi il n’y a pas de résultat ?, s'interroge-t-il. Nous sommes abandonnés, totalement livrés à nous-mêmes ». Selon les autorités, ces coupures d’électricité planifiées pourraient s’étendre jusqu’à mi-septembre.

