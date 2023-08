Arabie saoudite: le chef de la diplomatie iranien rencontre Mohammed ben Salman

Le ministre iranien des Affaires étrangères a fait sa première visite en Arabie saoudite. Il était à Riyad jeudi 17 août pour une rencontre avec son homologue saoudien. Ce vendredi 18 août, il a également été reçu à Djedda par le prince héritier et homme fort du pays, Mohammed ben Salman.

Publicité Lire la suite

C'est une étape de plus dans le rapprochement entre Riyad et Téhéran. La visite ne devait durer qu'une journée et seule une rencontre avec son homologue était prévue. Mais finalement, le chef de la diplomatie iranienne a prolongé de manière inattendue son séjour en Arabie saoudite et il a été reçu ce vendredi par le prince héritier. En tant que dirigeant de facto du pays, Mohammed ben Salman rencontre habituellement les chefs d'État et de gouvernement. Être reçu en tant que ministre est un privilège réservé aux invités jugés importants.

Au cours de cette visite, aucune délégation ne s'est étendue sur les sujets de discussion. Une simple mention que les deux pays cherchent à établir « des relations bilatérales stables dans tous les domaines » et veulent s'engager pour « la sécurité et le développement pour tous » alors que Téhéran et Riyad soutiennent des parties différentes dans plusieurs conflits de la région.

Les dossiers de désaccords sont nombreux et ni Téhéran ni Riyad n'ont évoqué les concessions possibles qui permettraient de sceller durablement leur réconciliation. Mais pour les deux pays, l'important était de montrer que leur rapprochement avance. La réception de Hossein Amir-Abdollahian par le prince héritier saoudien est un message ce sens. Et le chef de la diplomatie iranienne a fixé le prochain objectif : une rencontre entre les chefs des deux États.

À lire aussiIraniens et Saoudiens affichent leur réconciliation à Téhéran, une première depuis 17 ans

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne