Israël: Benyamin Netanyahu inaugure la première ligne de tramway de Tel-Aviv

Avec six ans de retard sur le calendrier prévu et des milliards de shekels supplémentaires, l'inauguration de la première ligne de tramway de la région de Tel-Aviv a eu lieu. Une solution de mobilité urbaine pour contribuer à améliorer la circulation dans une ville connue pour ses embouteillages permanents. Mais la politique n'est pas bien loin comme en témoignent les manifestations lors de la cérémonie d'ouverture.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a assisté, jeudi à Petah Tikva, à la cérémonie de lancement de la première ligne de tramway qui traversera Tel-Aviv, siège de la vie économique et culturelle d'Israël. « Nous réalisons une révolution dans les transports (...) Il s'agit de la concrétisation d'une vision historique », a-t-il déclaré durant la cérémonie retransmise en direct sur toutes les chaînes de télévision alors que des manifestants opposés à la réforme du système judiciaire scandés des « Non à la dictature » devant un Premier ministre Impassible. « Tout le monde, sans exception, ceux qui nous soutiennent et ceux qui sont contre nous, tous, vont utiliser ce tramway ! Tous ! », a martelé le Premier ministre israélien.

Une absence a été remarquée lors de l'inauguration, celle du maire de Tel-Aviv, Ron Houldaï, qui a boycotté la cérémonie inaugurale, rapporte notre correspondant à Tel-Aviv, Michel Paul. « Je me réjouis que cette ligne soit ouverte mais je fais partie de la contestation contre la manière de diriger le pays », a déclaré Huldaï au site d'informations Ynet. « Nous avons un gouvernement qui nous fait tous dérailler. Il inaugure la ligne rouge du tramway et rappelle que, nous aussi, nous avons une ligne rouge: préserver la démocratie en Israël, respecter les tribunaux et l’État de droit », a de son côté déclaré Dror Sla'i, un des leaders du mouvement de contestation contre la réforme du système judiciaire.

Le tramway de Tel-Aviv, construit par la société nationale Neta dépendant du ministère des Transports, a couté plus de 14 milliards de shekels - soit 350 millions d'euros -. Au total, le tramway compte 34 stations dans cinq villes de la région de Tel-Aviv. Mais il ne fonctionnera pas durant le shabbat, qui commence vendredi au coucher su soleil et se termine samedi soir, les partis juifs ultra-orthodoxes qui font partie du gouvernement Netanyahu étant hostiles à toute forme d'activité pendant le repos hebdomadaire.

Deux autres lignes de tramway sont prévues dans le centre du pays ainsi qu'un projet de trois lignes de métro qui devrait fonctionner à partir de 2034.

(et avec AFP)

