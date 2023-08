Syrie: nouvelles manifestations dans le sud sous contrôle du régime

Des centaines de personnes ont manifesté ce lundi 21 août contre la détérioration des conditions de vie à Soueida, dans le sud de la Syrie sous contrôle du régime de Bachar al-Assad, selon un témoin et un média local.

De rares manifestations ont eu lieu dans le sud du pays depuis que le gouvernement a levé la semaine dernière les subventions sur les carburants, portant un nouveau coup dur à une population déjà éprouvée par douze ans de guerre. Le média local Suwayda24 a publié des vidéos montrant des centaines de protestataires dans le centre de Soueida, scandant des slogans hostiles au régime, dont « Liberté » et « À bas Bachar al-Assad ».

C’est à Soueida, ville à majorité druze, du nom de cette communauté issue de l’islam, que les protestations ont été les plus importantes avec ce lundi quelques centaines de personnes dans les rues. « La situation économique en Syrie est désastreuse. Ces protestations viennent d'une communauté qui se sent lésée par la victoire. Ils ont gagné la guerre, ils ont aidé le régime à l'emporter et ils vivent une situation de misère, une situation de chaos qu'il considère comme insupportable », explique Fabrice Balanche, maitre de conférence à l’université Lyon II, au micro de RFI.

On a vu des slogans qui vont assez loin, les populations peuvent-elles se permettre ce type de slogan anti-Bachar al-Assad ou appelant à la liberté ? Pour Fabrice Balanche, « les druzes peuvent se permettre de manifester parce que le régime ne va pas les réprimer durement. Dans les régions sunnites, les anciennes régions rebelles, on voit une population assez amorphe, qui n'en pense pas moins, mais qui n'ose pas protester sur une large échelle parce que là, la police, l'armée n'hésitera pas à tirer ».

Grève générale

Ces manifestations surviennent au lendemain d'une grève générale dans la province de Soueida restée largement à l'écart du conflit sanglant dans le pays. Des manifestations récurrentes s'y sont cependant déroulées et en décembre, un manifestant et un policier ont été tués dans la province lorsque les forces de sécurité ont réprimé une manifestation.

Samedi, des dizaines de personnes avaient également manifesté dans la province voisine de Deraa, certaines arborant le drapeau de l'opposition et réclamant le départ d'Assad, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), une ONG basée au Royaume-Uni et disposant d'un vaste réseau de sources en Syrie.

D'autres manifestations avaient par ailleurs eu lieu dimanche soir, sous couvert d'anonymat. Berceau du soulèvement pacifique de 2011 qui a dégénéré en guerre, Deraa est retournée sous le contrôle du régime en 2018 dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu soutenu par la Russie. Depuis, des manifestations contre les conditions de vie s'y déroulent sporadiquement de même qu'à Soueida.

La levée des subventions sur les carburants intervient alors que plus de 90% de la population vit sous le seuil de la pauvreté, selon l'ONU. Le mécontentement face à la cherté de la vie s'est brièvement propagé à la banlieue de Damas, où des habitants ont manifesté ces derniers jours contre les coupures d'électricité chroniques, selon un témoin.

(Et avec AFP)

