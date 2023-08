De nombreuses personnalités françaises appellent à la libération de militantes féministes détenues en Iran

À un peu moins d'un an de la mort de Mahsa Amini après une arrestation pour un voile mal mis et le début de nombreuses protestations, 150 personnes en France appellent les autorités iraniennes à libérer douze militantes féministes arrêtées la semaine dernière. Le courrier a été transmis à l'ambassade d'Iran à Paris à l'initiative du collectif Iran Justice.

Plus d'une centaine de personnalités françaises signent une lettre adressée à l'ambassade d'Iran à Paris. Parmi elles, Laurence Rossignol, vice-présidente du Sénat, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, Sandrine Rousseau, députée écologiste Nupes et Dominique Voynet, médecin et ancienne ministre qui déplorent l'arrestation les 16 et 17 août derniers d'une douzaine de militantes iraniennes dans la province du Gilan (nord).

« Par la présente, nous appelons à la libération immédiate des militantes féministes illégalement détenues et plus largement de l'ensemble des prisonnier-e-s d'opinion incarcéré-e-s dans tout le pays » demandent les signataires, rappellant que « nul ne peut être inquiété pour ses opinions » et que la liberté d'expression est garantie « par les stipulations du pacte international des droits civils et politiques dont la République islamique d'Iran est signataire ».

« Une vague inédite de répression »

À l'approche de la date anniversaire de la mort de Jina Mahsa Amini pour un voile mal porté, ils dénoncent « une vague inédite de répression » qui sévit à l'encontre des militant(e)s des droits humains, et en particulier, de militantes féministes.

Pour l'avocate Chirinne Ardakani présidente du collectif Iran Justice, le régime craint un regain de mobilisation à l’approche de la date anniversaire de la mort de Mahsa Amini. « Il s’en prend donc aux militants des droits humains, en particulier aux féministes qui sont aux avant-gardes du mouvement de protestation dont le mot d’ordre était : "Femme, vie, liberté" et procède à une vague massive d’arrestations, précisément pour décourager quiconque viendrait à s’impliquer dans ce regain de mobilisation. »

