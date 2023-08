L'Iran présente un nouveau drone militaire amélioré

En pleine tension avec les États-Unis dans le golfe Persique, l’Iran a montré ses muscles en dévoilant un nouveau drone et en annonçant la fourniture de missiles en masse aux forces armées.

Une photo fournie par la présidence iranienne le 22 août 2023 montre le président iranien Ebrahim Raisi et le ministre de la Défense Mohammad Reza Gharaei Ashtiani devant le nouveau drone Mohajer 10 lors d'une cérémonie d'inauguration à Téhéran.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

Lors d’une cérémonie en présence du président Ebrahim Raïssi, l’Iran a dévoilé ce mardi le drone d’attaque Mohajer 10, capable de voler pendant 24 heures à une altitude maximale de 7 000m et d’atteindre une cible à une distance de 2 000 km, a indiqué Irna.

Ce drone peut voler à une vitesse maximale de 210 km/h, est équipé d'équipements électroniques de reconnaissance et peut porter une charge de 300 kg, ce qui lui permet de « transporter toutes sortes de bombes et de munitions », a ajouté l'agence sans entrer dans les détails.

Ukraine

Les missiles Mohajer sont devenus célèbres depuis leur utilisation en Ukraine par la Russie. Le nouveau drone est une avancée technologique importante par rapport aux drones jusque-là utilisés. Selon les médias iraniens, ce nouveau drone peut être utilisé par l’Iran, mais aussi être destiné à l’exportation. Plusieurs pays, dont la Russie, ont déjà acheté des drones iraniens.

De même, le président iranien a annoncé la fourniture de missiles de précision et longue portée aux forces armées iraniennes.

À lire aussiUkraine: la guerre des drones

Cette nouvelle démonstration de force intervient alors que les États-Unis ont envoyé des milliers de soldats dans la région du golfe Persique pour faire face à la menace iranienne contre le trafic maritime.

Cela intervient aussi alors que Téhéran poursuit le développement de son programme nucléaire avec l’utilisation de centrifugeuses de plus en plus moderne et faisant de l’enrichissement d’uranium à 60%, un niveau proche du seuil militaire. Ce qui est dénoncé par les pays occidentaux.

À lire aussiL'Iran délivre de nouveaux missiles et drones à la marine des Gardiens de la révolution

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne