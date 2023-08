Les Palestiniens inquiets des liens entre Twitter et une société israélienne

C'est un changement dans les conditions d'utilisation des abonnés X-Premium, anciennement Twitter Blue : ils devraient, dans les prochaines semaines, avoir à faire vérifier leur identité en fournissant une copie de leur pièce d'identité et en envoyant un « selfie ». Mais la vérification d'identité est sous-traitée à une société israélienne. Et les liens de celle-ci avec les services secrets israéliens inquiètent certains utilisateurs, notamment les Palestiniens.

La société se nomme Au10tix. Basée à Hod HaSharon, au nord de Tel-Aviv, elle s'est spécialisée dans la vérification d'identité et a déjà eu des contrats avec d'importantes sociétés comme Google, Uber ou PayPal. Ce ne sont pas ses compétences, mais ses possibles liens avec les services secrets israéliens qui interrogent. Nadim Nashif, directeur de 7amleh, une organisation palestinienne de défense des droits numériques établie en Israël, explique :

« Ce sous-traitant est israélien. Et son personnel et ses dirigeants ont des liens clairs avec l'appareil sécuritaire israélien. Ils en sont des vétérans. Il y a donc une peur parmi les militants palestiniens et arabes des droits de l'homme que leurs données tombent entre les mains d'agences dont ils ne veulent pas. »

Une évolution d'autant plus alarmante pour Nadim Nashif qu'elle s'inscrit dans un contexte inquiétant en termes de respect des droits de l'homme depuis le rachat de Twitter (renommé X depuis peu) par Elon Musk : « Il a viré tout le service des droits de l'homme qui existait à l'époque de Twitter. Ceux qui étaient responsables de la confidentialité et du respect des droits de l'homme ne sont plus là. Son approche, c'est fondamentalement l'argent, les affaires, les technologies. Mais il n'y a pas de mécanisme pour respecter les droits digitaux et fondamentaux et la confidentialité des gens. »

Dans les Territoires palestiniens et dans le monde arabe, plusieurs utilisateurs de Twitter/X appellent à ne pas partager leurs données biométriques avec la plateforme. Et certains disent vouloir se tourner vers d'autres réseaux.

