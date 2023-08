Comment le groupe Wagner s'est d'abord illustré sur le territoire syrien

Le groupe paramilitaire Wagner, dont le patron Evgueni Prigojine est présumé décédé mercredi 23 août dans un crash d'avion, est présent dans plusieurs pays où la Russie a des intérêts stratégiques à défendre. Il y a l'Ukraine évidemment, mais aussi la Centrafrique, la Libye... L'un des premiers pays dans lesquels les hommes de Wagner se sont déployés a été la Syrie.

Un soldat syrien marche entre les portraits des présidents russe et syrien, le 28 février 2018 dans la Ghouta orientale.

Bachar el-Assad a fait appel à des mercenaires russes dès 2013. À l'époque, Wagner n'existait pas encore, et c'est une société baptisée Corps Slave qui est venue prêter main forte au président syrien. Son fondateur était Dmitri Outkine, qui allait créer Wagner l'année suivante avec Evgueni Prigojine, présumé décédé également dans l'accident d'avion mercredi.

En Syrie, « toutes les interventions militaires les plus importantes ont été réalisées par nous, et non par l’armée régulière », confiait à RFI un ancien combattant du groupe Wagner en mai dernier. À Palmyre, contre le groupe État islamique, à Khousham contre les forces kurdes soutenues par les Occidentaux, la brutalité du groupe a régulièrement été dénoncée. De nombreux témoignages font état de massacres, de torture sur des civils.

En contrepartie de son engagement sur le terrain, Wagner a obtenu des contrats de la part de Damas, notamment dans le secteur pétrolier. Mais la Syrie a aussi été le point de départ des dissensions entre Wagner et l'armée russe. À plusieurs reprises, le groupe paramilitaire a dénoncé un manque de soutien logistique et aérien de la part des forces gouvernementales russes.

Après la rébellion avortée de Wagner en juin 2023, des membres du groupe ont été arrêtés en Syrie. Leur matériel et leurs installations ont été saisis. Et d'autres milices, pro-iraniennes notamment, chercheraient désormais à recruter ses combattants présents dans le pays.

