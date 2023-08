Israël: un ministre s'attire les foudres de Washington pour des propos qualifiés de racistes

Des propos racistes du ministre israélien Itamar Ben Gvir, chef de file du parti suprématiste Force juive et ministre de tutelle de la police, sont fustigés par le département d'État américain. « Il s'agit d'une déclaration raciste et ces messages font beaucoup de mal, surtout lorsqu'ils viennent des dirigeants », a lancé le porte-parole de la diplomatie américaine.

Avec notre correspondant à Jérusalem,Michel Paul

C'est une petite phrase, dans le cadre d'une interview télévisée, qui suscite des réactions du monde entier, de la top-modèle Bella Hadid jusqu'au département d'État à Washington. C'est la preuve qu'Israël mène une politique d'apartheid dans les Territoires palestiniens qu'il occupe, affirment ses détracteurs.

Il faut dire qu'Itamar Ben Gvir, ministre de la Sécurité nationale et chef de file du parti d'extrême droite Force juive, a une fois de plus mis les pieds dans le plat : « Mon droit, celui de mon épouse et de mes enfants, de circuler sur les routes de Cisjordanie, est plus important que la libre-circulation des Arabes. C'est la réalité ! C'est la vérité ! » « Désolé, mais mon droit à la vie passe avant leur droit de circuler », a-t-il même ajouté.

C'est un coup fatal porté aux efforts diplomatiques israéliens, soulignent des sources politiques israéliennes anonymes citées par les médias. D'autant que le gouvernement n'a pas condamné les propos de Ben Gvir. Ce dernier refuse d'ailleurs lui-même de se rétracter, mais affirme cependant que ses propos ont été sortis de leur contexte.

