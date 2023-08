Israël: un rabbin doté d'une fausse identité sur Tinder interpellé

C'est une affaire qui amuse les médias en Israël, mais que la police prend très au sérieux : un rabbin ultra-orthodoxe utilisait un faux profil sur des sites de rencontre pour piéger et manipuler des femmes à la recherche de relations amoureuses.

Parce qu'il piégeait des femmes sur des applis et sites de rencontres comme Tinder, un rabbin ultra-orthodoxe encore plusieurs années de prison en Israël.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Son véritable nom est Yosef Paryzer. Il a 35 ans. Sa profession : rabbin ultra-orthodoxe et enseignant dans une école talmudique de la région de Jérusalem. Ressortissant américain, il est marié et père de famille.

Mais sur les sites et applications de rencontre comme Tinder, il était connu sous le pseudo de Jack Segal, un célibataire intéressé par une relation à long terme et, pourquoi pas, par le mariage et même des progénitures.

Au moins sept femmes sont tombées dans le piège de ce personnage à la double personnalité. Et la police pense qu’après la publication de son identité et de ses photos, celles de sa vie quotidienne et aussi celles de son profil sur les sites de rencontre, nombreuses sont les victimes qui se manifesteront.

En attendant, le suspect a été interpellé par la police de Jérusalem. Il va passer le week-end du 26-27 août en maison d'arrêt et il pourrait être accusé de viol par surprise. Un crime qui, en Israël, peut conduire à une peine de plusieurs années de prison.

