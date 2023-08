Syrie: au moins 11 soldats tués et une vingtaine blessés lors d'une attaque jihadiste

Au moins onze soldats syriens ont été tués samedi et 20 autres blessés lors d'une attaque d'envergure menée par deux groupes jihadistes au sud de la province d’Idleb, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme et des sources proches de Damas. Les jihadistes sont parvenus à occuper pendant plusieurs heures la localité de Mallaja, tenue par l’armée syrienne au sud d’Idleb.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

L’assaut a été mené par Ansar al-Tawhid, proche d’al-Qaïda, et le Parti islamique du Turkestan composé en majorité de combattants ouïghours et de ressortissants d’Asie centrale. Deux kamikazes ont fait exploser des tunnels sous des positions de l’armée syrienne avant un violent pilonnage à l’artillerie suivi d’un assaut de l’infanterie. Les jihadistes ont réussi à enfoncer les lignes de défense de l’armée gouvernementale et à occuper une des deux localités attaquées.

L’aviation russe et l’artillerie syrienne sont entrées en action en bombardant les lignes de ravitaillement des assaillants, puis l’armée syrienne a lancé une contre-offensive. L’Observatoire syrien des droits de l’homme et des sources proches de Damas ont affirmé que les jihadistes ont évacué en soirée les positions qu’ils avaient occupées. Les duels d’artillerie et les raids russes se sont poursuivis pendant des heures samedi soir.

L'attaque jihadiste intervient après l’intensification des frappes aériennes russes sur la région d’Idleb ces derniers jours. Les raids ont visé des régions près de la frontière syro-turque, où sont installés des milliers de jihadistes et des membres de leurs familles, dans des localités désertées par leurs habitants alaouites au début de la guerre syrienne.

