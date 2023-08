Iran: le chanteur Mehdi Yarrahi poursuivi pour avoir contesté le voile obligatoire

Le chanteur iranien de pop Mehdi Yarrahi est poursuivi par la Justice après la diffusion d’une chanson en faveur du voile facultatif, alors qu’on s’approche de l’anniversaire de la mort en détention de Mahsa Amini arrêtée pour mauvais port du voile, ce qui avait déclenché un mouvement de contestation à travers le pays.

L’agence de presse Mizan Online qui dépend du pouvoir judiciaire, a annoncé que le chanteur est poursuivi pour avoir diffusé une chanson illégale contestant les règles islamiques et l’obligation de porter le voile, en vigueur depuis la révolution islamique de 1979.

Le chanteur de 41 ans, qui habite à Téhéran, a publié vendredi le morceau Roosarito («ton foulard» en farsi) et un clip de trois minutes en faveur du « voile facultatif » en le dédiant aux « courageuses femmes iraniennes » qui ont participé au mouvement de contestation.

Dans la vidéo Mehdi Yarrahi, il demande aux femmes d’enlever leur voile et de montrer leur chevelure. On y voit des jeunes femmes sans voile et portant des chemises courtes montrant leur ventre ou leurs bras en train de danser. Des scènes des manifestations contre le pouvoir après la mort de Mahsa Amini sont également montrées dans cette vidéo.

Le chanteur soutient régulièrement sur son compte Instagram la contestation déclenchée en septembre 2022. Il a aussi critiqué les autorités à plusieurs reprises dans ses concerts, notamment pour la discrimination à l'encontre des habitants du Khouzestan, sa province natale.

Les autorités iraniennes multiplient les mises en garde contre toute nouvelle manifestation à l’approche de l’anniversaire de la mort de Mahsa Amini. Dans les rues, on voit de nouveau des policiers, notamment des policières pour contrôler le voile. Les femmes non voilées au volant reçoivent des amendes et leur voiture peut être immobilisée pendant un mois.

