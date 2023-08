Syrie: l'aéroport d'Alep hors service après un raid israélien

Un raid israélien a visé tôt ce lundi 28 août l'aéroport d'Alep (nord), deuxième ville de Syrie, le mettant hors service, a rapporté l'agence de presse officielle Sana citant une source militaire.

« Vers 4h30 (1h30 TU), l'ennemi israélien a mené une agression aérienne depuis la Méditerranée, à l'ouest de Lattaquié, contre l'aéroport international d'Alep », a précisé Sana. Le raid a provoqué des « dégâts matériels sur le tarmac qui ont mis l'aéroport hors service », a ajouté l'agence.

Depuis le début de la guerre en Syrie, Israël a mené des centaines de frappes aériennes sur le territoire syrien visant essentiellement les forces soutenues par l'Iran et le Hezbollah libanais, alliés de Damas et ennemis jurés d'Israël, ainsi que l'armée syrienne. Israël, pays voisin de la Syrie, commente rarement les frappes au cas par cas, mais dit vouloir empêcher l'Iran de s'implanter à ses portes.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) affirme que deux autres missiles ont détruit « des dépôts d’armes » à l’aéroport militaire de Nairab, également situé dans la province d’Alep rapporte notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh. Un va-et-vient intense d’hélicoptères militaires avait été enregistré ces derniers temps entre cet aéroport et le désert central de Syrie, où l’armée gouvernementale est confrontée depuis des semaines à une recrudescence des attaques du groupe État islamique, précise l’Observatoire.

Une source militaire syrienne citée par l’agence officielle Sana a indiqué que les avions israéliens ont tiré lundi à l’aube des missiles à partir de la Méditerranée au large de la province côtière de Lattaquié. La défense anti-aérienne syrienne est entrée en action sans parvenir à intercepter les projectiles.

L'aéroport d'Alep, plusieurs fois la cible de frappes israéliennes

La région d'Alep, où les groupes relevant de l'Iran et de ses alliés sont très présents, et l'aéroport ont été visés à plusieurs reprises par des raids israéliens depuis le début de l'année.

Début mai, quatre soldats syriens et trois combattants étrangers de groupes pro-iraniens, avaient été tués dans des frappes qui avaient alors ciblé l'aéroport et d'autres objectifs, dont un dépôt d'armes, selon l'OSDH. En mars, des frappes israéliennes avaient mis à deux reprises l'aéroport d'Alep hors service. L’OSDH affirme que l’aviation israélienne a mené 19 raids aériens en Syrie depuis le début de l’année, détruisant plus de 60 cibles.

Déclenchée en 2011 par la répression de manifestations pro-démocratie, la guerre en Syrie a fait plus d'un demi-million de morts et déplacé plusieurs millions de personnes.

(Avec AFP)

