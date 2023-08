Disparus du Liban: chez leurs proches, l'espoir n'est jamais vraiment éteint

Ce mercredi 30 août, c’est la journée mondiale des disparus lors de conflits. Entre 1975 et 1990, le pays a traversé une guerre civile. Le bilan officieux de ces quinze années de conflit sanglant est d'au moins 150 000 morts et des milliers de disparus. Plus de trente ans plus tard, les familles n’ont obtenu ni informations sur le sort de leurs proches, ni justice, ni réparation. En cause : les anciens chefs de milices, reconvertis depuis dans la politique sont toujours ceux qui dirigent le pays. La crise économique que traverse le pays enlise encore davantage les efforts des familles pour connaître le sort de leurs proches disparus.

13 avril 2023. Beit Beirut, la Maison jaune, le plus célèbre vestige de la guerre civile libanaise, là où passait la ligne de démarcation entre l'est et l'ouest de Beyrouth. 15 ans d'un conflit complexe pendant lesquelles des milliers de personnes ont disparu. AFP - ANWAR AMRO

Publicité Lire la suite Avec notre correspondante à Beyrouth, Sophie Guignon Devenu une icône nationale, Wadad Halawani n'a de cesse de demander un droit à l'information – à défaut de pouvoir réclamer que justice soit faite – sur le sort des milliers de disparus au Liban. Son mari, Adnan, a été enlevé en 1982. C'était il y a plus de 40 ans. « Nous ne demandons pas justice car nous savons que tous les leaders de la guerre pour leur majorité, sont aujourd'hui encore au pouvoir. Donc nous demandons à connaître le sort de nos proches disparus. S'ils sont encore en vie, nous voulons les retrouver. S'ils ont été tués, c'est notre droit de récupérer leurs ossements », explique la directrice du comité des familles de disparus et kidnappés au Liban. En 2018, une loi instaurant un droit à l'information et créant une commission en charge du dossier a été votée. Une victoire de courte durée pour les familles. Cinq ans plus tard, l'instance ne dispose même pas d'un bureau et ses membres sont des quasi-bénévoles. « Il ne faut pas se cacher derrière la crise économique. Le manque de volonté politique a bien plus d'impact sur notre mission que la crise économique. Pendant les périodes de prospérité, le pouvoir s'est occupé de la reconstruction en délaissant l'humain », dénonce Ziad Achour, professeur de droit public, à la tête de cette commission. Seul espoir à l'horizon : depuis 2015, le Comité international de la Croix-Rouge recueille l'ADN des parents des disparus encore en vie pour qu'un jour la lumière soit faite sur ces enlèvements.