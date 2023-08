Irak: après la mort d'un enfant, des manifestants réclament une nouvelle loi sur le divorce

Après la mort d’un petit garçon de 7 ans torturé par sa belle-mère au sud de Bagdad, en juillet, des manifestants se sont rassemblés pour demander un changement de la loi pour plus d’égalité dans le droit de garde d’un enfant après un divorce, pour protéger les enfants dans un pays où les foyers et les services d’aides aux enfants battus sont limités, voire inexistants.

Après la mort d’un petit garçon de 7 ans torturé par sa belle-mère au sud de Bagdad, en juillet, des voix s'élèvent en Irak pour demander un changement de la loi pour plus d’égalité dans le droit de garde d’un enfant après un divorce afin de protéger les enfants dans un pays où les foyers et les services d’aides aux enfants battus sont limités, voire inexistants.

Avec notre correspondante à Bagdad, Marie-Charlotte Roupie

Pères, mères, grand-parents d’enfants de divorcés. Ils sont une trentaine devant le tribunal judiciaire de Bagdad. Calmes mais en colère après le décès de Moussa, 7 ans, un enfant torturé par sa belle-mère. Il était à la charge exclusive de son père. Pour eux, cela aurait pu être évité avec un changement dans la loi qui accorde la garde exclusive à un seul des parents lors d’un divorce. « C’est une victime de cette loi, regrette Dhia Bager, un manifestant. Si la loi autorisait sa mère à venir le voir, au moins deux jours, comme nous le proposons maintenant, je suis sûr qu’elle aurait remarqué ses problèmes. »

« Une garde conjointe ou partagée »

L’article 57 du Code civil irakien accorde généralement la garde à la mère n’autorisant qu’un droit de visite de quelques heures par mois au père. Les organisateurs de la campagne ont déposé une requête auprès du Parlement. « Nous avons soumis une proposition de loi pour demander une garde conjointe ou partagée entre le père et la mère, à l’image du gouvernement et de l’opposition, chacun pouvant surveiller la garde de l’autre, soutient Karim Jesser, organisateur de la campagne. Trois ou quatre jours, l’enfant est avec le père et la mère surveille et inversement. »

Au Kurdistan, la loi datant du régime de Saddam Hussein a déjà changé autorisant un week-end toutes les deux semaines au second parent.

