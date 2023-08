Syrie: encore 7500 personnes détenues dans le camp d'Al-Hol, foyer de radicalisation islamiste

Le Kirghizistan a annoncé mercredi le rapatriement d'une centaine de femmes et d'enfants de jihadistes des camps de détention en Syrie. Des milliers de ressortissants des ex-Républiques soviétiques d'Asie centrale avaient rejoint des organisations jihadistes entre 2013 et 2015.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Les femmes et les enfants rapatriés viennent des camps d’al-Hol et de Roj, dans le nord-est de la Syrie, qui abritent plus de 55 000 personnes, membres des familles de jihadistes du groupe État islamique. Les hommes sont détenus dans d’autres endroits.

Pour le Kirghizistan, c’est la troisième opération de rapatriement depuis la chute, en mars 2019, du califat auto-proclamé du groupe État islamique.

Les personnes rapatriées font partie de 7500 étrangers de 57 pays dont la moitié sont Européens, encore détenus à al-Hol.

La plupart de ces pays font la sourde oreille aux appels des administrateurs kurdes des camps, qui exhortent les États concernés à rapatrier leurs ressortissants. Si l’Allemagne et la Belgique ont récupéré presque la totalité de leurs citoyens, la France a mis un frein aux rapatriements après avoir ramené 169 enfants et 57 femmes. Il reste près de 280 Français à al-Hol, dont 200 enfants.

Al-Hol est considéré par les experts comme un foyer de radicalisation systématique. Le groupe État islamique y fait la loi et disposerait d’une police féminine et de cellules clandestines chargées d’assassiner les personnes suspectées de collaborer avec les forces kurdes ou les ONG.

