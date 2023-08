Syrie: les racines sociales du mouvement de contestation dans le sud

Analyse

Depuis une dizaine de jours, les Syriens des régions de Soueïda et Deraa descendent à nouveau dans les rues pour protester contre le régime du président Bachar el-Assad. À l'origine de la contestation, la décision du gouvernement syrien de mettre fin à la subvention des prix du carburant.

Publicité Lire la suite

« Le peuple syrien est uni », « liberté ! », « vive la Syrie et à bas Bachar el-Assad ! » Depuis que Damas a annoncé qu'il n'y aurait plus de subventions sur le carburant, le sud du pays résonne à nouveau des slogans révolutionnaires de 2011. « Les finances publiques sont exsangues et l'État syrien n'a plus les moyens de subventionner les produits pétroliers ou les céréales », explique à RFI l'économiste syrien Samir Aïta, président du Cercle des économistes arabes.

Et de citer pêle-mêle la crise dans laquelle s'enfonce le Liban voisin et qui a privé la Syrie de « son seul poumon pour pouvoir importer et exporter », l'inflation mondiale du pétrole et des céréales, la politique fiscale de Damas qui a étouffé l'activité économique, le séisme de février qui a ravagé les régions du nord du pays et surtout « les sanctions internationales qui touchent la population plus que les tenants du pouvoir ».

D'après l'ONU, 90% de la population syrienne vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. En juillet, la livre syrienne a plongé sur le marché noir, atteignant son plus bas historique : près de 10 000 livres pour un dollar. En conséquence, face à la hausse vertigineuse des prix, « les salaires ne permettent plus de finir les fins de mois », constate l'économiste.

À lire aussiManifestations en Syrie: «Ce sont les mêmes slogans qu'en 2011, comme si la révolution se poursuivait»

« Les enfants n'ont plus de professeurs parce que le salaire des profs ne leur permet même pas de payer le transport en commun qui les emmène au travail, renchérit le juriste franco-syrien Firas Kontar, auteur de Syrie, la Révolution impossible (Aldeia) et figure de l'opposition. La crise économique est révélatrice d'un État syrien en désintégration totale. »

D'après lui, la population n'a accès qu'à quatre heures d'électricité par jour. « Pas assez pour permettre aux pompes d'acheminer l'eau dans les citernes et alimenter la ville en eau potable », se désespère l'opposant originaire de Soueïda.

00:50 «L'État syrien est en désintégration totale», explique Firas Kontar, juriste franco-syrien et membre de l'opposition Nathanaël Vittrant

Une économie de « seigneurs de guerre »

Après douze ans de conflit, « la Syrie est dans une économie de seigneurs de guerre », assène-t-il. « On les retrouve dans toutes les régions, y compris dans l'armée régulière et les milices pro-gouvernementales », confirme Samir Aïta. « L'État n'a plus les moyens de les financer, donc ils se financent en installant des barrages et en ponctionnant les produits transportés. »

Ce sont eux aussi qui organisent les trafics en tout genre, y compris en détournant vers le Liban ou l'Irak les produits subventionnés par l'État.

Les slogans de ces derniers jours n'épargnent par les alliés du régime, eux aussi perçus comme des profiteurs : « Bachar, dégage avec la Russie et l'Iran. Nous ne voulons plus des marchands de captagon », en référence à cette drogue à base d'amphétamine très consommée au Moyen-Orient et dont la Syrie est devenue le principal centre de production. Un trafic qui rapporterait plusieurs milliards de dollars par an au régime syrien, au point qu'on parle parfois de « narco-État syrien ».

Le poids de Moscou et Téhéran dans les affaires syriennes est aussi un sujet de crispation. « Le champ gazier à côté de Homs, par exemple, est exploité par Guennadi Timtchenko, un copain [du président russe Vladimir] Poutine, dans des conditions dignes des époques coloniales : 70% pour Timtchenko, 30% pour l'État syrien, s'indigne Firas Kontar. C'est aussi un catalyseur de la situation, les Syriens n'ont pas de gaz, mais le gaz syrien est exporté sur les marchés mondiaux. »

« Il y a beaucoup d'exagération sur le rôle effectif de la Russie et de l'Iran en Syrie », nuance l'économiste syrien Samir Aïta, évoquant la mainmise de Moscou sur le port de Tartous dans l'ouest du pays : « Il y a très peu d'exportation et d'importation, les revenus du port sont donc négligeables. »

« Parler d'investissement en Syrie n'a pas de sens aujourd'hui »

Le mouvement de contestation actuel montre aussi l'échec du régime syrien à tirer profit du début de normalisation sur la scène internationale. Après avoir réintégré la Ligue arabe en mai dernier, Bachar el-Assad espérait susciter l'intérêt notamment des puissances du Golfe. Force est de constater que les investisseurs ne sont pas revenus.

« Parler d'investissements en Syrie n'a pas de sens aujourd'hui, tranche Samir Aïta. Cela voudrait dire qu'il y a un retour sur investissement. Et qui voudrait investir dans un pays où l'économie est arrêtée ? » « Le problème est beaucoup plus profond que de faire revenir les investisseurs, renchérit Firas Kontar. Un investisseur aujourd'hui a besoin de garanties et de sécurité. Or aujourd'hui, à tout moment, le régime et ses hommes peuvent décider de prendre la main sur une entreprise qui fonctionne bien et de priver son propriétaire du capital. »

La situation n'est pas spécifique au sud de la Syrie, mais difficile de savoir si le mouvement de contestation pourrait s'étendre à d'autres régions du pays. Samir Aïta et Firas Kontar rappellent que la région de Soueïda, où la minorité druze est majoritaire, a observé une certaine neutralité pendant la guerre civile. À ce titre, elle jouit de longue date d'une liberté plus grande que le reste du pays.

« Le régime fait le pari que le mouvement va se tasser », pense Samir Aïta, plus inquiet de la résurgence des récents combats entre les tribus et les Kurdes au nord-est de la Syrie.

À lire aussiEn Syrie, l'augmentation des salaires ne compensera pas une situation économique désastreuse

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne