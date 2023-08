Trois attaques en 24 heures en Cisjordanie occupée et à Jérusalem contre des Israéliens

Au Proche-Orient, les violences ont fait plus de 220 victimes côté palestinien et une trentaine côté israélien, depuis le début de l’année. Ce jeudi 31 août, un soldat israélien a été tué dans un attentat au camion-bélier. L’assaillant palestinien a été abattu par les forces israéliennes quelques instants plus tard.

Un Palestinien a été abattu ce jeudi 31 août après avoir tué un soldat israélien dans une attaque au camion bélier, à proximité du point de contrôle israélien de Maccabim, en Cisjordanie occupée. AP - Ohad Zwigenberg

Par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite De notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa Une attaque au camion-bélier contre des soldats israéliens près de Ramallah, une autre à l'explosif contre un officier des troupes d'occupation et ses hommes près de Naplouse, et une attaque au couteau contre un civil israélien à Jérusalem. Trois attentats sans lien apparent, mais qui traduisent une escalade dans le conflit israélo-palestinien. Depuis le début de l'année, l'armée israélienne multiplie les opérations contre les villes et villages palestiniens sous couvert de lutte « antiterroriste ». Des actions armées, qui ciblent principalement les combattants palestiniens, mais n'épargne pas pour autant la population. Une stratégie du tout sécuritaire qui, loin de mettre un terme aux violences, les exacerbe. Le groupe armé palestinien, au pouvoir dans la bande de Gaza, le Hamas, a salué ces attaques dans un communiqué. Elles prouvent selon lui « la capacité de la résistance à passer de la défense à l'attaque et à surprendre l'armée d'occupation israélienne ». En Cisjordanie occupée, les Palestiniens le répètent inlassablement, « tant que l'occupation israélienne se poursuivra, personne ne vivra en paix ». HRW dénonce le recours disproportionné d'Israël à la force létale contre les enfants palestiniens NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI