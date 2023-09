Syrie: cinq morts dans des combats dans la province orientale de Deir Ezzor

Cinq personnes ont été tuées dans la nuit de jeudi à vendredi dans des combats dans la province orientale de Deir Ezzor, entre les Forces démocratiques syriennes, dominées par les Kurdes, et le « Conseil militaire de Deir Ezzor », composé de combattants arabes. Cela porte à 45 le nombre de morts et autant de blessés dans ces affrontements qui ont éclaté dimanche entre ces deux factions. Le Centcom américain a appelé à « cesser les violences ».

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Les combats ont éclaté après l'arrestation par les Kurdes, dimanche, d'Ahmad al-Khabil, surnommé Abou Khawla, chef du « Conseil militaire de Deir Ezzor », une faction des Forces démocratiques syriennes, les FDS, soutenues par les États-Unis.

Les Kurdes, qui dominent les FDS, voient d'un mauvais œil l'influence grandissante de ce chef de guerre, qui a coalisé autour de lui d'importantes tribus arabes de l'est syrien.

Le commandement kurde accuse Abou Khawla d'avoir créé une milice d'un millier d'hommes qui opèrent d'une manière autonome des FDS. Il s'agit donc d'une lutte de pouvoir entre des factions alliées des Américains.

Les combats se déroulent dans plusieurs localités sur la rive gauche de l'Euphrate, une région où l'armée américaine dispose d'une importante présence militaire.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les affrontements se déroulaient non loin d'une base américaine dans le champ gazier de Conoco. Les combattants kurdes semblent gagner du terrain.

Un autre chef tribal de l'est syrien, Nawaf al-Bachir, proche de Damas, aurait pris fait et cause pour le Conseil militaire de Deir Ezzor.

L'ONG Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) indique que deux embarcations remplies d'armes et affrétées par les hommes de Nawaf al-Bachir, en provenance de la rive droite de l'Euphrate contrôlée par l'armée syrienne, auraient été prises pour cibles par les Kurdes.

