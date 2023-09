Israël: la police tire à balles réelles sur des manifestants érythréens lors d’affrontements

Dans le sud de Tel-Aviv, parmi les quartiers les plus défavorisés de la métropole israélienne, des demandeurs d’asile érythréens ont tenté ce samedi 2 septembre d’empêcher la tenue d’un événement marquant le 30e anniversaire de l’indépendance de l’Érythrée. Très vite, cela a tourné à la violence : une centaine de manifestants ont été blessés, certains gravement, 35 policiers ont également dû recevoir des soins et 39 manifestants ont été arrêtés.

Publicité Lire la suite

Tirs de grenades assourdissantes, de balles en caoutchouc mais aussi des balles réelles : on a assisté à de véritables scènes d’émeutes dans les quartiers sud de Tel-Aviv. La police reconnaît avoir été prise de court face à l’ampleur des affrontements, rapporte notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul.

« Malheureusement, depuis la matinée, les parties n’ont pas respecté les conditions du permis de manifester, explique Hayim Boublil, chef de la police du sud de Tel-Aviv. Ils sont venus en masse pour empêcher le festival. Nous avons alors décidé d’utiliser des moyens spécifiques pour les disperser. »

Des manifestants ont notamment saccagé un bâtiment où devait se dérouler un événement organisé par l’ambassade d’Érythrée. « La communauté érythréenne se divise en deux : ceux qui sont pour le régime et ceux qui sont contre, explique Asante, un demandeur d’asile érythréen et opposant au gouvernement. Je suis parti d’Érythrée à 13 ans. Les partisans du régime ont voulu faire un festival pour leur gouvernement. Et nous, on n'est pas d’accord ! »

« Les policiers, qui craignaient pour leur vie, ont tiré à balles réelles sur les émeutiers », a ajouté la police dans un communiqué, précisant que 27 de ses membres avaient été blessés dans les affrontements. La police a précisé que 39 suspects avaient été arrêtés, pour avoir « agressé des policiers et leur avoir jeté des pierres ». Certains portaient « des armes, des bombes de gaz d'auto-défense et des pistolets électriques paralysants ».

Magen David Adom, l'équivalent de la Croix-Rouge en Israël, a indiqué avoir pris en charge 114 personnes, dont huit étaient grièvement blessées. L'hôpital Ichilov de Tel-Aviv a indiqué avoir admis 38 personnes blessées dans les affrontements, dont une douzaine par balles.

Près de 20 000 demandeurs d'asile érythréens vivent en Israël à l’heure actuelle. La plupart d'entre eux sont arrivés illégalement par la péninsule du Sinaï et sont installés dans des quartiers du sud de Tel-Aviv.

À lire aussiDiasporas du Monde: Les Érythréens d'Israël

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne