Irak: la Cour suprême tente l'apaisement après des violences meurtrières à Kirkouk

Je ne qualifie pas cet épisode de violences, qu’on observe depuis deux ou trois jours à Kirkouk, de violences intercommunautaires. On n’assiste pas à une sorte d’affrontement entre communautés : ce sont plutôt des conflits inter partisans, entre le Parti démocratique du Kurdistan, un certain nombre de formations arabes sunnites, peut-être aussi turkmènes, qui essaient chacune d’instrumentaliser les liens communautaires et ethniques à des fins politiques.