Israël: des mesures rapides et sévères après les violences entre ressortissants érythréens

Le gouvernement israélien et les réfugiés érythréens, rappel chronologique de la crise des premiers mois de 2018

Le 3 janvier 2018, le gouvernement dirigé par Benyamin Netanyahu, adopte un plan selon lequel les 38 000 personnes (selon les chiffres officiels d'alors) vivant illégalement en Israël se verraient proposer près de 3 000 euros pour rentrer ou partir vers un pays tiers. Il s'agissait pour l'essentiel d'Erythréens et de Soudanais, entrés sur le territoire israélien par la péninsule égyptienne du Sinaï. Des organisations de la société civile, la gauche et des intellectuels, se mobilisent contre ce plan.

En février 2018, un tribunal israélien statue que les 20 000 migrants érythréens entrés illégalement en Israël, y compris ceux qui voulaient échapper au service militaire obligatoire dans leur pays, pouvaient bénéficier d'un statut de réfugié politique.

En mars, Cour suprême israélienne suspend provisoirement le plan gouvernemental prévoyant l'expulsion prochaine de milliers de migrants africains entrés illégalement dans le pays. Les juges demandent notamment plus de détails sur les accords passés avec les pays tiers, des accords qui n'ont pas été rendus publics par Israël. Un des magistrats a fait remarquer que le Rwanda et l'Ouganda avaient notamment démenti être signataires de tels accords avec Israël.

Le gouvernement israélien suspend alors ce premier plan et réfléchit à une autre stratégie, avec le Haut-Commissariat pour les réfugiés des Nations unies. Mais le 2 avril, quelques heures après avoir annoncé la signature de l'accord qui devait permettre le départ de quelque 16 mille migrants africains vers des pays occidentaux et un nouveau statut pour ceux qui restent en Israël, Benyamin Netanyahu se rétracte en raison de l'opposition d'une partie de sa coalition et parce que les pays d'accueil, Allemagne et Italie, disent ne pas avoir donné leur accord.

Fin avril, après des mois de controverse, Benyamin Netanyahu reconnaît devant la Cour suprême qu'il n'est pas en mesure de mettre en oeuvre un plan d'expulsion des migrants érythréens. Les procédures d'expulsion sont stoppées et des titres de séjours provisoires délivrés.